النصر والأهلي القطري في مواجهة نارية بنصف نهائي دوري أبطال أسيا 2

يسعى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لقيادة النصر السعودي نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال أسيا 2 عندما يواجه الأهلي القطري في السادسة مساء اليوم الأربعاء بملعب «زعبيل» في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

النصر ضد الأهلي في دوري أبطال أسيا

ويلتقي الفائز من مباراة النصر السعودي ضد الأهلي مع جامبا أوساكا الياباني في نهائي دوري أبطال أسيا 2، وتأهل الأهلي القطري إلى هذا الدور بعد مباراة مثيرة تفوق فيها على الحسين إربد بنتيجة 3-2، فيما بلغ النصر نصف النهائي بعد فوز كبير على الوصل بأربعة أهداف دون رد.

ورغم تراجع الأهلي القطري في جدول دوري نجوم قطر واحتلاله المركز التاسع، إلا أنه أثبت قدرته التنافسية في البطولة الآسيوية، سواء في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية، ما يجعله خصمًا غير سهل.

وتاريخيًا، تميل الكفة في مواجهات النصر أمام الأندية القطرية لصالحه، باستثناء مواجهاته المتكافئة مع السد، حيث حقق ثلاث انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم أمامه، بينما تفوق على أندية مثل الغرافة والعربي والريان.

ويدرك المدرب البرتغالي جورجي جيسوس أهمية التركيز الشديد في هذه المرحلة، خاصة بعد تجاربه السابقة التي ودّع خلالها بطولات آسيوية من الدور نفسه، حين كان يقود الهلال السعودي أمام العين الإماراتي والأهلي السعودي.

ويخوض النصر هذه المرحلة في فترة حاسمة من الموسم، حيث يسعى لحسم التأهل إلى النهائي القاري المقرر في 16 مايو، إلى جانب منافسته المحلية في الدوري أمام الأهلي السعودي، في مباريات قد تكون مفصلية في مشواره نحو الألقاب.

وفي المقابل، يقود الأهلي القطري المدرب الوطني يونس علي، معتمداً على مجموعة من اللاعبين البارزين، بينهم الألماني جوليان دراكسلر، والهولندي ميشيل فلاب، والسويدي روبن تيهي، كما يضم الفريق عناصر ذات خبرة في الدوري السعودي، مثل المغربي إدريس فتوحي، إضافة إلى النيجيري ويليام تروست إيكونج، ما يمنحه تنوعًا وخبرة في المواجهات الكبرى.

