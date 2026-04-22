هاري كين يتصدر صراع أفضل لاعب فى العالم 2026.. ومحمد صلاح ضمن السباق

يتصدر النجم الإنجليزي هاري كين قائمة أفضل لاعب في العالم لعام 2026، بعد موسم استثنائي مع بايرن ميونخ جمع فيه بين الغزارة التهديفية والتأثير الحاسم في المباريات الكبرى، ليؤكد مكانته كأحد أكثر اللاعبين تكاملًا في كرة القدم الحديثة، وذلك حسب تصنيف شبكة Sportsdunia العالمية.

هاري كين يتفوق على مبابي ويامال في قائمة الأفضل عالميًا

يتواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف ريال مدريد في المركز الثاني خلف هاري كين، ثم الإسباني الشاب لامين يامال نجم برشلونة، في سباق يعكس قوة الجيل الحالي وتنوع مواهبه.

محمد صلاح.. حضور مستمر بين الأفضل بالعالم

بينما يواصل النجم المصري محمد صلاح تواجده ضمن قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2026، بفضل استمراريته العالية وأرقامه المميزة مع ليفربول، حيث يظل أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز تأثيرًا داخل الملعب.

يُعد محمد صلاح نموذجًا للاعب الحاسم، القادر على صناعة الفارق في اللحظات الصعبة، سواء مع ناديه أو منتخب مصر، مما يجعله حاضرًا باستمرار بين نخبة كرة القدم العالمية رغم المنافسة الشرسة من الجيل الجديد من النجوم.

إلى جانب هاري كين ومبابي ولامين يامال ومحمد صلاح، يبرز عدد من النجوم الذين يقدمون مستويات لافتة، مثل النرويجي إيرلينج هالاند الذي يواصل تسجيل الأهداف بغزارة، والفرنسي عثمان ديمبيلي الذي يقدم موسمًا قويًا مع باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى عناصر الوسط المؤثرة مثل ديكلان رايس وبيدري.

معايير اختيار أفضل لاعب في العالم 2026

يعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير التي تتجاوز الأرقام التهديفية لتشمل الأداء الشامل داخل الملعب في موسم 2025-2026، عبر الأهداف، التمريرات الحاسمة، دقة التمرير، وصناعة الفرص، إضافة إلى متوسط التقييمات الفردية.

مع اقتراب كأس العالم 2026، يشتد الصراع بين نجوم العالم، في سباق مفتوح نحو لقب الأفضل، حيث لا يكفي التألق الفردي فقط، بل يصبح الحسم في البطولات الكبرى هو معيار التفوق الحقيقي.

موعد كأس العالم 2026

تتجه الأنظار نحو نسخة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، ما يعد بنسخة استثنائية من حيث التنافس والإثارة.

ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم 2026

وفقًا لتصنيف الشبكة العالمية، يأتي ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم 2026 كالتالي:

هاري كين – بايرن ميونخ – إنجلترا

كيليان مبابي – ريال مدريد – فرنسا

لامين يامال – برشلونة – إسبانيا

عثمان ديمبيلي – باريس سان جيرمان – فرنسا

ديكلان رايس – أرسنال – إنجلترا

فيتينيا – باريس سان جيرمان – البرتغال

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – النرويج

بيدري – برشلونة – إسبانيا

سكوت مكتوميناي – نابولي – اسكتلندا

محمد صلاح – ليفربول – مصر

