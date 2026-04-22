شاهد بالفيديو.. مع أساطير اللعبة.. وضع قميص نجم الكرة السودانية هيثم مصطفى داخل أكبر متحف بقطر بعد توقيع اللاعب عليه

ظهر أسطورة كرة القدم السودانية, ونجم الهلال, والمريخ, والمنتخب الوطني, هيثم مصطفى كرار, في قطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر اللاعب الملقب بالبرنس, وهو يوقع على قميصه بشعار المنتخب الوطني, تأهباً لوضعه في أكبر متحف بقطر.

اللاعب السابق, الذي يعمل حالياً كمحلل ضمن كوكبة من النجوم بقنوات “بي ان سبورت” القطرية, وقع على القميص بتاريخ اليوم.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فإن قميص “البرنس”, سيت وضعه جوار قمصان أساطير اللعبة, في اكبر متحف شخصي في العالم, متحف الشيخ فيصل بن قاسم في العاصمة القطرية الدوحة.

