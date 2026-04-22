أوليفيا رودريجو تتصدر قميص برشلونة بالكلاسيكو أمام ريال مدريد

تستعد النجمة العالمية أوليفيا رودريجو لتسجيل حضور مميز فى واحدة من أكبر مباريات كرة القدم فى العالم، بعدما اختارها نادي برشلونة لتتصدر قميص الفريق خلال مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

تفاصيل مشاركة أوليفيا رودريجو

ويأتى هذا التعاون فى إطار الشراكة بين برشلونة ومنصة سبوتيفاى، والتى حولت قميص الفريق إلى مساحة تجمع بين الرياضة والموسيقى، عبر استضافة أسماء فنية عالمية خلال مباريات كبرى.

ومن المتوقع أن تضيف رودريجو، التى تعد واحدة من أبرز نجمات البوب فى العالم، مزيدًا من الزخم الجماهيرى للمباراة، خاصة فى ظل الشعبية الواسعة التى تحظى بها عالميًا.

ويأتى اختيارها فى توقيت مهم، بالتزامن مع استعدادها لإطلاق ألبومها الثالث، ما يعزز من حضورها على الساحة الفنية ويزيد من التفاعل مع الحدث.

أوليفيا رودريغو، مولودة في الـ20 من فبراير 2003 (تبلغ من العمر 23 سنة)، في موريتا بولاية كاليفورنيا، مغنية وكاتبة أغان وموسيقية وممثلة أمريكية.

والدتها صوفيا، مُدرّسة من أصول أيرلندية وألمانية، ورونالد رودريغو، مُعالج أسري من أصول فلبينية، اللذين تزوجا عام 2001، وانتقلت العائلة إلى تيميكولا في مقاطعة ريفرسايد، كاليفورنيا، بعد ولادة أوليفيا بفترة وجيزة.

تلقت أوليفيا دروس البيانو في مرحلة ما قبل المدرسة، وفي سن السادسة، بدأت دروس الغناء والتمثيل، وشاركت في عروض مسرحية للهواة في مدرسة ليزا جيه مايلز الابتدائية ومدرسة دوروثي ماكيلهيني المتوسطة، وفي سن الثانية عشرة، بدأت دروس الغيتار.

تعاون برشلونة

وكان برشلونة قد تعاون فى وقت سابق مع عدد من النجوم العالميين ضمن نفس المبادرة، من بينهم دريك وروساليا وThe Rolling Stones وكارول جي وColdplay وترافيس سكوت، فى خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل والإعلام.

ومن المقرر إقامة مباراة الكلاسيكو يوم 10 مايو المقبل، حيث لا تقتصر المواجهة على صراع كروى بين عملاقين، بل تتحول أيضًا إلى حدث عالمى يجمع بين الرياضة والترفيه، مع توقعات بحضور أوليفيا رودريجو فى المدرجات، على غرار النجوم الذين شاركوا فى الحملات السابقة.

اليوم السابع