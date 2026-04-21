الأهلي يكتفي بودية زد قبل خوض مباراة بيراميدز في الدوري

اكتفى فريق الكرة بالنادي الأهلي بخوض مباراة زد الودية والتي جمعتهما أمس الاثنين على ملعب محتار التتش، لتكون بروفة ودية وحيدة ضمن برنامج التحضير لمواجهة بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري، في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية في مشوار حسم لقب الدوري المصري هذا الموسم.

وقال وليد صلاح الدين، مدير الكرة، بالأهلي إن الجهاز الفني للفريق بقيادة الدنماركي ييس توروب حدد أمس الإثنين لخوض مباراة ودية لتجهيز اللاعبين واستغلال عدم المشاركة في الأسبوع الحالي من منافسات بطولة الدوري الممتاز، لتجهيز اللاعبين قبل مباراة بيراميدز القادمة في الدوري.

راحة 48 ساعة للاعبي الأهلي

من جانبه، قرر الدنماركى ييس توروب المدير الفني للنادى الاهلى منح لاعبى فريقه راحة 48 ساعة من التدريبات عقب خوض ودية زد اف سى أمس الاثنين على ستاد مختار التتش ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة بيراميدز.

وكان لاعبو الأهلى قد حصلوا على إجازة من التدريبات لمدة 4 أيام عقب نهاية مباراة سموحة بالدوري في ظل حصول الفريق على راحة من مباريات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى الثامنة مساء الاثنين 27 أبريل الجاري على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

اليوم السابع