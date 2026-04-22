برشلونة يستهدف تأمين صدارة الدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو

يسعى فريق برشلونة لقطع خطوة جديدة نحو حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه عندما يستضيف سيلتا فيجو في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الليجا.

ويطمح برشلونة لمواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه في الصدارة، بينما يسعى سيلتا فيجو الذي ودع بطولة الدوري الأوروبي من الدور ربع النهائي أمام فرايبورج الألماني الخميس الماضي، للخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق المسابقة.

ويدخل برشلونة المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة من 31 مباراة، بعدما حقق 26 فوزًا وتعادلًا واحدًا مقابل 4 هزائم، في مؤشر واضح على قوته هذا الموسم واقترابه من حسم اللقب.

ويعول برشلونة على عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه المميزة، خاصة مع دخول الموسم مراحله الحاسمة، حيث تمثل كل مباراة فرصة لتوسيع الفارق مع ريال مدريد والاقتراب أكثر من التتويج.

في المقابل، يأمل سيلتا فيجو في تقديم عرض قوي يؤهله للخروج بنتيجة إيجابية، إذ يحتل المركز السادس برصيد 44 نقطة من 31 مباراة، جمعها من 11 انتصارًا و11 تعادلًا مقابل 9 هزائم، ويسعى للحفاظ على موقعه ضمن المراكز المؤهلة للمشاركات الأوروبية.

في ذات الصدد، أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن مواعيد مباريات الجولة 35 من المسابقة، والتي سيكون أبرزها وعلى رأسها قمة كرة القدم العالمية «الكلاسيكو» بين برشلونة وريال مدريد، والتي قد تمنح اللقب لصالح برشلونة.

وستقام المباراة على ملعب «كامب نو»، يوم الأحد، الموافق العاشر من مايو، علماً بأن ناديا برشلونة وريال مدريد ودعا بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني.

