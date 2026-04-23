الزمالك يتفوق على بيراميدز في المواجهات وفارق الأهداف قبل صدام الليلة

مع دقات الثامنة مساءً، تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب استاد القاهرة الدولي، لمتابعة المباراة المثيرة والحاسمة بين فريقي، الزمالك وبيراميدز، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية بمجموعة التتويج ببطولة الدوري.

الزمالك يتفوق على بيراميدز

وطبقاً للائحة الموسم الجاري في حسم ترتيب المراكز بين الفرق حال التساوي في النقاط، يتم الرجوع إلى نتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين وكذلك فارق الأهداف، حيث يتفوق الزمالك على بيراميدز قبل مواجهة الدور الثاني بالدوري، وكان الفريق الأبيض قد فاز في الدور الأول على بيراميدز بهدف نظيف، كما يبلغ فارق الأهداف لفريق الزمالك 22 هدفاً، بينما يبلغ فارق أهداف بيراميدز 18 هدفاً.

ترتيب الزمالك وبيراميدز

يحتل نادي الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 21 مباراة بالبطولة المحلية، سجل خلالهم لاعبو الزمالك 36 هدفاً واهتزت شباكهم بـ 14 هدفاً آخر، كأفضل خط دفاع في الدوري.

بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة في الدوري، سجلا لاعبو بيراميدز خلالهم 34 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

اليوم السابع