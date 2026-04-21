وزير الرياضة يوقع مذكرتى تفاهم مع دول بريكس بلس بحضور سفيرى البرازيل والهند

وقع وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، مذكرتى تفاهم فى مجالى الشباب والرياضة مع دول تجمع بريكس بلس، فى إطار توجه الدولة المصرية نحو توسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز حضورها داخل التجمع، ودعم انخراطها الفاعل في مختلف مجالات العمل المشترك.

كان توقيع الاتفاقية بحضور باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى القاهرة، وسفير الهند لدى مصر سوريش ك ريدي، إلى جانب ممثلي وزارة الخارجية، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء، وقيادات الوزارة.

دعم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف

في هذا السياق، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة نحو دعم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول بريكس بلس، بما يسهم في تنفيذ برامج مشتركة تستهدف تمكين الشباب، وتطوير المنظومة الرياضية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتأهيل، وتعظيم الإستفادة من المنشآت الرياضية والقدرة علي تنظيم الفعاليات الدولية، مؤكدًا أنها تمثل قوة دافعة اقتصادية ورياضية وشبابية لتمكين الشباب المصري، وتعزيز اندماجه وانخراطه مع نظرائه في دول التجمع.

برامج تبادل شبابى ومعسكرات مشتركة

وأضاف جوهر نبيل أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل ما تم الاتفاق عليه من خلال إطلاق برامج تبادل شبابي ومعسكرات مشتركة، وتنظيم بطولات وفعاليات رياضية تجمع شباب دول بريكس بلس، بما يعزز من قيم التواصل الثقافي والانفتاح بين الشباب، ويسهم في بناء كوادر قادرة على الابتكار والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف بناء الإنسان، وأن قطاعي الشباب والرياضة يمثلان أحد أهم محاور هذا التوجه، مؤكدًا أن التعاون مع دول بريكس بلس يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الطاقات الشبابية، ويعزز من دور الرياضة كقوة ناعمة تدعم التقارب بين الشعوب.

