شرط أمني يحدد موقف منتخب إيران من مونديال 2026

أعلنت السلطات الإيرانية أن مشاركة المنتخب في نهائيات كأس العالم 2026 ستظل مشروطة بتوفير ضمانات أمنية كاملة للاعبين خلال تواجدهم في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة “تسنيم” عن وزير الرياضة الإيراني أحمد دنيا مالي، تأكيده أن المنتخب سيتوجه إلى البطولة في حال ضمان سلامة بعثته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القرار النهائي بشأن المشاركة سيبقى بيد الحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد.

وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، لوح في وقت سابق بمقاطعة الولايات المتحدة، دون أن يستبعد المشاركة في المونديال، مقترحا إمكانية نقل مباريات المنتخب إلى المكسيك، وهو ما رفضه لاحقا الاتحاد الدولي لكرة القدم.

من جانبه، سبق لوزير الرياضة أن أشار مطلع مارس إلى غياب الظروف المناسبة لمشاركة المنتخب في البطولة، مرجعا ذلك إلى التوترات السياسية بين طهران وواشنطن.وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، حيث من المقرر أن يخوض مبارياته في مدينتي لوس أنجلوس وسياتل، ضمن البطولة التي ستقام بين 11 يونيو و19 يوليو 2026.

