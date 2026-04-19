مداراترياضيةمنوعات

شاهد بالصور.. بتشيرت الأهلي المصري.. حارس الهلال “أبو عشرين” يشارك في دورة للهواة بأحد أحياء بحري

2026/04/19
أثار حارس مرمى, فريق الهلال السوداني, علي عبد الله أبو عشرين, غضب جمهور فريقه بعد انتشار صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر نشطاء على فيسبوك, صورة للحارس أبو عشرين, ظهر فيها وهو يرتدي تشيرت النادي الأهلي المصري.

ووفقاً لما نشر النشطاء فإن الحارس الذي فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لفريقه شارك في إحدى دورات كرة القدم للهواة بمدينة بحري, بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد اختلف المعلقون على الصورة حول ظهور أبو عشرين, في الدورة, حيث ذكر البعض أنه كان ضيف شرف فقط, بينما أكد البعض الآخر مشاركته في الدورة بصورة رسمية.

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

