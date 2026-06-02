قصر الشباب والأطفال يجهز صالة السينما لمتابعة مباريات كأس العالم 2026 مجاناً

أكمل قصر الشباب والأطفال تجهيز صالة السينما لاستقبال الرواد والشباب لمتابعة مباريات كأس العالم 2026، الذي تستضيفه كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات بروفيسور أحمد آدم أحمد وزير الشباب والرياضة.

وأكدت إدارة القصر أن متابعة المباريات ستكون متاحة مجاناً عبر شاشات عرض كبيرة وبجودة عالية، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى توفير برامج وأنشطة جاذبة للشباب، وإتاحة الفرصة لهم لمتابعة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية في أجواء مناسبة.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج القصر الهادفة إلى تعزيز التفاعل الشبابي مع الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير مساحات للترفيه والتواصل المجتمعي.