تفاصيل أول مكالمة بين محمد صلاح ومدرب بشكتاش قبل حسم مستقبله

كشفت شبكة CNNTürk التركية عن تطورات جديدة في ملف انتقال النجم المصري محمد صلاح، الذي يُعد أحد أبرز أهداف نادي بشكتاش خلال سوق الانتقالات الصيفية.

محمد صلاح يستفسر عن مشروع بشكتاش قبل حسم موقفه

ووفقاً للتقرير فإن محمد صلاح يحافظ على تواصل مباشر مع إدارة النادي، تحدث بشكل مطول مع المدير الفني الإيطالي فينتشنزو إيتاليانو، لمناقشة مشروع الفريق وخططه للموسم الجديد، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

وأضافت الشبكة أن قائد منتخب مصر ركز خلال الحديث مع مدرب بشكتاش على الاستفسار عن ملامح الفريق، والصفقات المنتظرة، وطموحات بشكتاش على المستويين المحلي والقاري، حيث طرح عدة أسئلة، أبرزها: “من سيكون ضمن التشكيلة؟” و”مع من سألعب؟”.

وأشار التقرير إلى أن محمد صلاح أبدى اهتماماً كبيراً بالتعرف على هوية اللاعبين الذين سيقود معهم الخط الأمامي، إلى جانب فلسفة المدرب الإيطالي، وخطط النادي للمنافسة في البطولات الأوروبية، فضلاً عن طموحاته في المنافسة على الألقاب.

وأكدت الشبكة التركية أن جودة التشكيلة الحالية، والتدعيمات المنتظرة، والمشروع الرياضي للنادي، تمثل عوامل رئيسية ستؤثر في قرار محمد صلاح بشأن الانتقال إلى بشكتاش خلال فترة الانتقالات الحالية.

محمد صلاح يوافق مبدئيًا على عرض بشكتاش

وفي وقت سابق كشفت صحيفة Fanatik التركية عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي بشكتاش مع النجم المصري محمد صلاح، مؤكدة أن إدارة النادي التركي تكثف جهودها من أجل إتمام الصفقة التي تعد واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الصحيفة أن بشكتاش وصل إلى مرحلة حاسمة في مفاوضاته مع قائد منتخب مصر، بعدما أحرز تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، لتقرر إدارة النادي اتخاذ الخطوة الأخيرة في محاولة لحسم انتقال اللاعب وارتداء القميص الأسود والأبيض.

ووفقًا للتقرير جلس محمد صلاح على طاولة المفاوضات مع مسئولي بشكتاش، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن الجوانب المالية الخاصة باللاعب، حيث وافق النجم المصري على الحصول على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء والنتائج.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح وافق أيضًا على مدة العقد المقترحة، والمتمثلة في توقيع اتفاق يمتد لمدة عامين، لتصبح العقبة الرئيسية أمام إتمام الصفقة مرتبطة فقط بالعمولة الخاصة بوكيل أعماله

اليوم السابع