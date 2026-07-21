بعد ساعات من خسارة كأس العالم.. حساب الكرة الذهبية يوجه رسالة مفاجئة إلى ميسي

قام الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية (Ballon d’Or) ) بتوجيه رسالة مؤثرة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا بهدف دون رد في نهائي كأس العالم 2026 أمس الأحد ، في رسالة اعتبرها كثيرون تكريمًا لمسيرة أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

ونشر الحساب الرسمي للجائزة عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة حملت عنوانًا مؤثرًا جاء فيها: “ببساطة… شكرًا لك يا ليو”، في إشارة إلى أن المباراة النهائية ربما كانت الظهور الأخير لميسي في كأس العالم.

وأضاف الحساب: “ليونيل ميسي خاض آخر مباراة له في كأس العالم. كانت رحلة مليئة بالأرقام القياسية والأهداف والمجد، وسيظل إرثك الكروي وكراتك الذهبية الثماني خالدين إلى الأبد”.

وجاءت هذه الرسالة بعد ساعات من خسارة المنتخب الأرجنتيني نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا، وهي المباراة التي عززت التكهنات بشأن نهاية المسيرة الدولية لقائد “التانغو”، خاصة بعدما لمح بنفسه قبل النهائي إلى أن البطولة تمثل محطته الأخيرة في كأس العالم، من خلال منشوره الشهير بالتعاون مع شركة أديداس تحت عنوان “التانغو الأخير”، قبل أن يؤكد عقب المباراة أنه سعيد بإنهاء رحلته في كأس العالم بخوض النهائ

الشرق القطرية