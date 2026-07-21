منتخب إسبانيا يحصل على المكافأة الأضخم في تاريخ المونديال بعد الفوز بكأس العالم 2026

تُوج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الأرجنتيني بهدف دون مقابل بعد التمديد إلى الأشواط الإضافية في المباراة النهائية.

وقبل انطلاق البطولة، حصل كل منتخب متأهل على 1.5 مليون دولار مخصصة لتغطية تكاليف المعسكرات التدريبية والسفر والتنظيم، وهي قيمة منفصلة عن الجوائز المالية المرتبطة بنتائج البطولة.

وبحسب الاتفاق المبرم بين لاعبي المنتخب الإسباني والاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، سيحصل اللاعبون على نحو 45% من قيمة الجائزة المالية المخصصة للتتويج باللقب، بما يعادل قرابة 20 مليون يورو للفريق.

وسيُوزع هذا المبلغ بالتساوي على قائمة المنتخب المكونة من 26 لاعبًا، ليحصل كل لاعب على مكافأة تقارب 755 ألف يورو، دون تمييز بين اللاعبين بحسب عدد الدقائق التي شاركوا بها أو عدد المباريات التي خاضوها خلال البطولة.

ويُعد هذا الإنجاز ثاني لقب عالمي في تاريخ المنتخب الإسباني، بعدما سبق له التتويج بكأس العالم لأول مرة في نسخة عام 2010.

الشرق القطرية