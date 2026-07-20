مصر فى المركز الـ24 بتصنيف فيفا.. وإسبانيا تتصدر بعد التتويج بالمونديال

نشر الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” جدول ترتيب المنتخبات بعد انتهاء مباريات كأس العالم 2026 التى توج بها منتحب إسبانيا للمرة الثانية فى تاريخه، بعد تغلبه على منتخب الأرجنتين بنتيجة 1 – 0.

إسبانيا تتربع على القمة

تربع منتخب إسبانيا على عرش جدول ترتيب منتخبات كأس العالم 2026، متفوقًا على منتخب الأرجنتين، التي تتواجد فى الوصافة، فيما تواجد منتخب فرنسا في المركز الثالث، وجاء المنتخب الإنجليزي فى المركز الرابع.

واحتل منتخب مصر المركز الـ 24 عالميا والثالث أفريقيا، بعد المغرب صاحب المركز السادس، والسنغال فى المركز الـ 18.

ودع الفراعنة البطولة من دور الـ16 عقب الهزيمة أمام الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء شهد الكثير من القرارات التحكيمية المثيرة.

وشهد كأس العالم 2026 مشاركة 48 منتخبا تم تقسيمها على 12 مجموعة، ليتأهل أول وثانى كل مجموعة واختيار أفضل ثمانى منتخبات أصحاب المركز الثالث، كما سجل مونديال 2026 خوض 103 مباريات حتى لقاء النهائى الذى انتهى لصالح الماتادور الإسبانى بالتتويج للمرة الثانية فى تاريخه.

وتم إشهار 314 كارت أصفر خلال جميع المشاركات، و15 كارت أحمر أيضا، وشهدت مباراتان فقط تسجيل الكارت الأصفر مرتين للاعب واحد لمنتخبى الأرجنتين وسويسرا.

وكان منتخبا جنوب أفريقيا وقطر صاحبي النصيب الأكبر من البطاقات الحمراء، حيث تم طرد لاعبين اثنين لكل منتخب فى مباراة واحدة.

وكان النصيب الأكبر لمنح البطاقات الصفراء لصالح منتخب الأرجنتين، حيث تلقى لاعبوه 15 كارت أصفر خلال مشاركاتهم حتى المباراة النهائية، فيما يعد منتخبا التشيك وتونس هما الأقل، حيث حصل كل منهما على كارت أصفر فقط.

اليوم السابع