برشلونة يحصل على تعويض من “الفيفا” بسبب كأس العالم

كشفت تقارير إعلامية اليوم عن حصول نادي برشلونة على تعويض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا” بسبب بطولة كأس العالم.

وشارفت بطولة كأس العالم على الانتهاء إذ يواجه منتخب الأرجنتين إسبانيا مساء اليوم في نهائي المسابقة بينما فازت إنجلترا على فرنسا 6-4 وحصدت المركز الثالث.

وذكرت صحيفة ”سبورت” أن برشلونة سوف يحصل على تعويض من “الفيفا” بسبب إصابة لاعبه فرينكي دي يونغ أثناء المشاركة في كأس العالم، وتتوقف قيمة هذا التعويض على عدد الأيام التي سيغيبها الدولي الهولندي عن الملاعب.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة بين صفوفه، بعدما تبين أن إصابة دي يونغ ليست بسيطة، وسوف يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى أربعة أشهر.

وأشارت “سبورت” إلى أن هذا التعويض يستند على قانون حماية الأندية الذي وضعه الفيفا خلال شهر يونيو من عام 2023 حيث يتم تقديم تعويضات في حال تم تعرض اللاعبين الدوليين لإصابة تبعدهم عن الملاعب لأكثر من 28 يوما.

ويتضمن هذا التعويض جدول المباريات الدولية المصنفة من الدرجة ”أ” والتي تقام في تواريخ محددة ضمن جدول مباريات “الفيفا” الدولية.

كما يشمل هذا التعويض المباريات الودية الدولية استعدادا لبطولة قارية مثل اليورو وكوبا أميركا وكأس العالم، في حين أصيب دي يونج أمام المغرب في دور الـ32 من المونديال.

وينص هذا القانون على حد أقصى للتعويض يصل إلى 7.5 مليون يورو لكل إصابة ولكل لاعب أي حوالي 20,548 يورو عن كل يوم يغيب فيه اللاعب، كما يتم احتساب التعويض بناءً على الراتب الذي يدفعه النادي للاعب كموظف، بما في ذلك اشتراكات الضمان الاجتماعي ولا يشمل المكافآت والمدفوعات الاستثنائية ومكافآت الأداء أو التوقيع.

ويتوقف الفيفا عن دفع التعويض للأندية حال تعافى اللاعب وعاد إلى تدريبات فريقه، بينما سيعتمد المبلغ الذي سيحصل عليه برشلونة، بناءًا على التشخيص النهائي لإصابة دي يونغ بالإضافة إلى إجمالي الوقت الذي يحتاجه للتعافي والعودة إلى التدريبات الجماعية مع بقية زملائه.

وتشير التقارير إلى أن دي يونغ سيغيب من أربعة إلى ستة أشهر وسوف يخضع لعملية جراحية مما سيجعل برشلونة يحصل على تعويض بقيمة 2 مليون يورو على الأقل.

روسيا اليوم