بشكتاش التركى يخطط لجمع فان دايك مع محمد صلاح بعد فترة ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن إدارة بشكتاش التركى تخطط لجمع الهولندى فان دايك مع المصرى محمد صلاح فى فريق واحد، بعد النجاحات التى حققها الثنائى فى صفوف ليفربول الإنجليزي.

وكان المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول قد أشاد بزميله النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه واحد من أفضل اللاعبين الذين مروا على كرة القدم الحديثة، وذلك في تصريحات حملت إشادة كبيرة بما قدمه «الملك المصري»، بقميص ليفربول خلال السنوات الماضية.

وقال موقع “سبور أرينا” التركى، إن وكيل أعمال فان دايك سيتواجد فى تركيا خلال أيام مع مسؤولي بشكتاش؛ لبحث إمكانية انتقال المدافع المخضرم إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بشكتاش يرغب فى تواجد الثنائى فان دايك ومحمد صلاح بهدف إلى تعزيز الفريق بعدد من النجوم أصحاب الخبرات.

يذكر أن عقد فان دايك مع ليفربول يتبقى به عام واحد فقط، إذ ينتهي فى صيف 2027، رغم الشكوك المحيطة بإمكانية تمديد عقده.

محمد صلاح يحضر حفل عمر دياب

وقالت صحيفة ” fanatik ” التركية، إن محمد صلاح سيصل مدينة أسطنبول يوم 2 أغسطس لحضور حفل النجم المصرى عمرو دياب في مسرح أتاكوي مارينا المفتوح.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح لم يأت لحضور الحفل فقط، بل لإبرام اتفاق مع أحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه، وعلى رأسها بشكتاش التركى.

اليوم السابع