إحصائيات مونديال 2026 تسجل أعلى معدل للبطاقات الصفراء والحمراء

انتهت منافسات مونديال 2026 بفوز منتخب إسبانيا على الأرجنتين فى المباراة النهائية 1-0، وأقيمت مباريات كأس العالم فى 3 دول، هي: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهد المونديال مشاركة 48 منتخبا تم تقسيمها على 12 مجموعة، ليتأهل أول وثانى كل مجموعة واختيار أفضل ثمانى منتخبات أصحاب المركز الثالث، كما سجل مونديال 2026 خوض 103 مباريات حتى لقاء النهائى الذى انتهى لصالح الماتادور الإسبانى بالتتويج للمرة الثانية فى تاريخه.

وتم إشهار 314 كارت أصفر خلال جميع المشاركات، و15 كارت أحمر أيضا، وشهدت مباراتان فقط تسجيل الكارت الأصفر مرتين للاعب واحد لمنتخبى الأرجنتين وسويسرا.

وكان منتخبا جنوب أفريقيا وقطر صاحبي النصيب الأكبر من البطاقات الحمراء، حيث تم طرد لاعبين اثنين لكل منتخب فى مباراة واحدة.

وكان النصيب الأكبر لمنح البطاقات الصفراء لصالح منتخب الأرجنتين، حيث تلقى لاعبوه 15 كارت أصفر خلال مشاركاتهم حتى المباراة النهائية، فيما يعد منتخبا التشيك وتونس هما الأقل، حيث حصل كل منهما على كارت أصفر فقط.

اليوم السابع