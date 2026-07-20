كأس العالم 2026.. هل تكون نسخة الـ48 منتخبا الأولى والأخيرة فى التاريخ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يدرس إجراء تعديل جديد على نظام كأس العالم، يقضي برفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 64 منتخبًا بداية من النسخ المقبلة، رغم اعتماد نظام الـ48 منتخبًا للمرة الأولى في مونديال 2026.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن المقترح، الذي تقدم به اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، يحظى باهتمام متزايد داخل أروقة “فيفا”، ما قد يجعل نسخة كأس العالم 2026 الأولى والأخيرة التي تُقام بمشاركة 48 منتخبًا.

وأضافت الصحيفة أن النظام المقترح لن يزيد عدد المباريات التي يخوضها كل منتخب، إذ يعتمد على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، مع إلغاء نظام أفضل أصحاب المركز الثالث.

وأشارت إلى أن توسيع البطولة إلى 64 منتخبًا سيمنح أوروجواي والأرجنتين وباراجواي دورًا أكبر في استضافة فعاليات نسخة 2030، التي تحتفل بالذكرى المئوية لانطلاق كأس العالم، بعدما اقتصر المخطط الحالي على استضافة مباراة واحدة في كل دولة.

وأكدت “آس” أن تجربة مونديال 2026 حققت نجاحًا على المستويين التنظيمي والفني، بعدما أتاحت الفرصة لعدد من المنتخبات لتسجيل ظهورها الأول في البطولة، إلى جانب تقديم منافسات قوية وحضور جماهيري كبير.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن النسخة الحالية عززت قناعة مسؤولي “فيفا” بإمكانية تطوير نظام البطولة مستقبلًا، في ظل الإقبال الجماهيري الواسع والنجاح التنظيمي الذي شهدته المنافسات، رغم الجدل الذي رافق بعض الحالات التحكيمية.

اليوم السابع