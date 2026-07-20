ساكا يصنع التاريخ مع إنجلترا.. رقم قياسي غير مسبوق في البطولات الكبرى

واصل النجم الإنجليزي بوكايو ساكا كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منتخب إنجلترا، بعدما حقق إنجازًا استثنائيًا خلال منافسات كأس العالم 2026، ليؤكد مكانته كأحد أبرز لاعبي الجيل الحالي لـ”الأسود الثلاثة”.

وسجل بوكايو ساكا ثلاثية لمنتخب إنجلترا داخل شباك فرنسا في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، وإنتهت بفوز الإنجليز 6-4 والتتويج ببرونزية كأس العالم 2026.

ولم يكن ساكا مجرد عنصر مهم في تشكيلة المنتخب الإنجليزي خلال البطولة، بل أصبح صاحب رقم تاريخي فريد، بعدما نجح في الجمع بين التأثير التهديفي وصناعة الفرص، حيث سجل 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في مشوار إنجلترا بالمونديال.

وبهذا الأداء، أصبح ساكا أول لاعب إنجليزي منذ بدء تسجيل هذه الإحصائيات عام 1966 يحقق رقم 3 أهداف و3 تمريرات حاسمة في نسخة واحدة من بطولة كبرى، سواء في كأس العالم أو بطولة كأس الأمم الأوروبية “اليورو”، وهو ما أشارت إليه شبكة “أوبتا”الخاصة بالأرقام والإحصائيات.

ويعكس هذا الإنجاز التطور الكبير في أداء ساكا، الذي لم يعد يعتمد فقط على مهاراته الفردية وسرعته على الجناح، بل أصبح لاعبًا أكثر تأثيرًا في الثلث الهجومي، قادرًا على التسجيل وصناعة الأهداف في المواعيد الكبرى.

ويواصل نجم أرسنال تقديم مستويات مميزة مع المنتخب الإنجليزي، ليؤكد أنه أحد أهم أسلحة الفريق الهجومية، بعدما لعب دورًا بارزًا في مشوار “الأسود الثلاثة” خلال مونديال 2026.

اليوم السابع