تقارير تركية : محمد صلاح يتواجد فى إسطنبول 2 أغسطس

كشفت تقارير صحفية أن النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول السابق سوف يتوجه إلى مدينة أسطنبول التركية برفقة عائلته يوم 2 أغسطس المقبل.

محمد صلاح يحضر حفل عمر دياب

وقالت صحيفة ” fanatik ” التركية، إن محمد صلاح سوف يصل مدينة أسطنبول يوم 2 أغسطس لحضور حفل النجم المصرى عمرو دياب في مسرح أتاكوي مارينا المفتوح.

وأضافت الصحيفة أن محمد صلاح لم يأت لحضور الحفل فقط، بل لإبرام اتفاق مع أحد الأندية الراغبة فى التعاقد معه، وعلى رأسها بشكتاش التركى.

وقال رئيس بشكتاش، فى تصريحات نشرتها صحيفة “فوتو ماك”التركية، إن صلاح عقد جلسة مباشرة مع مسؤولي النادي، وتم خلالها التوصل لاتفاق مبدئي بشأن انتقاله، إلا أن المفاوضات شهدت تعثرًا بسبب الخلاف حول المطالب المالية الخاصة بوكيل أعمال اللاعب.

وأوضح أدالي أن الأمور كانت تسير في الاتجاه الصحيح قبل أن تظهر تقارير إعلامية عن اقتراب إتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن وكيل صلاح رفع مطالبه المالية بعد ذلك، وطالب بنسبة كبيرة من قيمة الاتفاق.

وأضاف رئيس النادي التركي أن نسبة العمولة المطلوبة، والتي وصلت بحسب تصريحاته إلى 35%، تعتبر غير مقبولة من وجهة نظر إدارة بشكتاش، مؤكدًا اعتقاده بأن محمد صلاح لم يكن على دراية بهذه التفاصيل المالية.

وتسعى إدارة بشكتاش إلى حسم الصفقة خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبتها في ضم لاعب بحجم محمد صلاح، بينما تبقى المفاوضات معلقة على التوصل إلى حل بشأن البنود المالية بين جميع الأطراف.

اليوم السابع