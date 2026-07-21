الاتحاد الأرجنتينى يتحرك لإقناع ميسى بالاستمرار حتى كوبا أمريكا 2028

يسود الغموض حول مستقبل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع منتخب بلاده، عقب خسارة الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، رغم الأداء الاستثنائي الذي قدمه قائد “التانجو” طوال البطولة.

ورغم بلوغه 39 عامًا، أثبت ميسي أنه لا يزال قادرًا على صناعة الفارق، بعدما سجل 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم المونديال.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يأمل في إقناع ميسي بمواصلة مشواره الدولي حتى بطولة كوبا أمريكا 2028، وهو ما يتماشى مع عقده الحالي مع إنتر ميامي، الذي يمتد لعامين إضافيين.

وفي المقابل يفضل ميسي عدم التسرع في اتخاذ قراره النهائي، إذ يعتزم تقييم حالته البدنية مع نهاية كل موسم قبل حسم مستقبله مع منتخب الأرجنتين.

من جانبه بدأ المدير الفني ليونيل سكالوني التخطيط للمرحلة المقبلة، حيث يستعد لخوض ست مباريات ودية خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، ضمن برنامج إعداد المنتخب للاستحقاقات القادمة.

كما ضمن المنتخب الأرجنتيني بالفعل المشاركة في كأس العالم 2030 بصفته أحد المستضيفين الرمزيين للبطولة، وهو ما يدفع مسئولي الكرة في أمريكا الجنوبية إلى دراسة تنظيم بطولة أو نظام تنافسي جديد للحفاظ على جاهزية “التانجو” قبل انطلاق المونديال.

اليوم السابع