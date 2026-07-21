هالاند يحسم موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتى

حسم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، موقفه بشأن مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما قرر الاستمرار مع الفريق الإنجليزي، مؤجلًا أي خطوة تتعلق بالرحيل إلى السنوات المقبلة.

هالاند يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

وبحسب ما ذكره موقع El Nacional الكتالوني فإن هالاند طلب من وكلائه إيقاف جميع المحادثات المتعلقة بانتقاله إلى أي نادٍ خلال الميركاتو الصيفي، مؤكدًا رغبته في مواصلة مشواره مع مانشستر سيتي وعدم التفكير في الرحيل خلال الوقت الراهن.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم النرويجي يرى أن عام 2027 سيكون التوقيت الأنسب لإعادة تقييم مستقبله، بعدما يكون قد أنهى مرحلة جديدة مع بطل الدوري الإنجليزي، قبل اتخاذ قرار بشأن وجهته المقبلة.

وأضاف الموقع أن ريال مدريد لا يزال يمثل أحد أبرز الخيارات المحتملة بالنسبة لهالاند في المستقبل، إذ يواصل النادي الإسباني متابعة وضع اللاعب، مع إمكانية التحرك لضمه إذا أصبحت الظروف مناسبة خلال السنوات المقبلة.

ويأتي قرار هالاند بالاستمرار مع مانشستر سيتي ليمنح المدرب بيب جوارديولا دفعة قوية قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل اعتماد الفريق بشكل كبير على هدافه النرويجي، الذي يعد أحد أبرز نجوم الكرة العالمية في الوقت الحالي.

ورغم تداول هذه الأنباء على نطاق واسع، لم يصدر أي تعليق رسمي من مانشستر سيتي أو ممثلي هالاند بشأن ما أورده موقع El Nacional، لتبقى التطورات المرتبطة بمستقبل اللاعب محل متابعة خلال الفترة المقبلة.

اليوم السابع