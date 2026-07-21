تعرف على مدة عقد الصربى رازوفيتش مع الزمالك

اتفق مسئولو نادى الزمالك مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش علي تولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خلفًا للجهاز الفني السابق.

مدة عقد الصربى رازوفيتش

​واتفقت إدارة القلعة البيضاء مع المدرب الصربي على توقيع عقد لمدة موسم، مع إدراج بند يتيح تمديد العقد لموسم إضافي بموافقة واتفاق الطرفين، وذلك في إطار حرص الإدارة على فرض حالة من الاستقرار الفني طويل الأجل داخل الفريق.

توقيع العقود اليوم

ومن المقرر أن يتم توقيع العقود اليوم إلكترونيا على أن يحضر المدرب للقاهرة قبل نهاية الأسبوع الجارى.

خبرات رازوفيتش

ويمتلك المدرب الصربي، صاحب الـ53 عامًا، خبرات تدريبية كبيرة، بعدما سبق له قيادة العديد من الأندية في صربيا وبيلاروسيا، بالإضافة إلى عدة تجارب ناجحة في المنطقة العربية مع أندية الفيصلي والفيحاء في السعودية، والظفرة والوحدة واتحاد كلباء الإماراتي.

اليوم السابع