مفاجأة.. عملاق تركي يهدد صفقة انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش

كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة ومثيرة في ملف انتقال النجم المصري محمد صلاح، إلى صفوف بشكتاش خلال فترة الانتقالات الحالية.

جالاتا سراي يسعى لخطف محمد صلاح من بشكتاش

ووفقًا لما ذكره موقع Halk TV التركي، فإن صفقة انضمام محمد صلاح إلى بشكتاش كانت قد اقتربت من مراحلها النهائية، قبل أن تتوقف الإجراءات بسبب مطالب مالية جديدة من جانب وكيل أعمال اللاعب رامي عباس، الذي رفع سقف مطالبه في اللحظات الأخيرة، ما أدى إلى تأجيل حسم الاتفاق.

وأشار التقرير إلى أن تعثر المفاوضات فتح الباب أمام دخول الغريم التقليدي جالاتاسراي على خط الصفقة، حيث بدأ النادي التركي تحركاته للتواصل مع وكيل اللاعب، من أجل بحث إمكانية التعاقد مع قائد منتخب مصر خلال الصيف الجاري.

وأضاف الموقع أن دخول جالاتا سراي في المنافسة دفع إدارة بشكتاش إلى التحرك بشكل عاجل، حيث قرر رئيس النادي سيردال أدالي عقد اجتماع مباشر مع محمد صلاح، بهدف إقناع اللاعب باستكمال الاتفاق وإنهاء التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

وكانت تقارير تركية قد أشارت في وقت سابق إلى وجود اتفاق مبدئي بين بشكتاش ومحمد صلاح بشأن الراتب السنوي، حيث عرض النادي التركي حصول اللاعب على 10 ملايين يورو كراتب أساسي، إلى جانب مليوني يورو إضافات وحوافز، ليصل إجمالي المقابل المالي إلى 12 مليون يورو سنويًا.

ويأتي هذا الجدل في ظل بحث محمد صلاح عن تحدٍ جديد في مسيرته الاحترافية، بعدما أنهى رحلته مع ليفربول الإنجليزي عقب 9 سنوات قضاها داخل قلعة “أنفيلد”، حقق خلالها العديد من الإنجازات والأرقام التاريخية.

وتترقب الجماهير التركية الساعات المقبلة لمعرفة وجهة محمد صلاح المقبلة، في ظل المنافسة بين قطبي الكرة في إسطنبول ورغبة كل نادٍ في حسم الصفقة التي تعد واحدة من أبرز صفقات الدوري التركي في السنوات الأخيرة.

اليوم السابع