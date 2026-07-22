تطور جديد في المحكمة الرياضية حول قضية بطل أفريقيا بين المغرب والسنغال

كشفت تقارير عن تأجيل الحكم المنتظر في القضية الخاصة بالنزاع القائم حول تحديد بطل نسخة كأس أمم أفريقيا الماضية.

ووفقًا لما أورده موقع”IUSPORT” الإسباني المتخصص في القانون الرياضي، فإن الحكم الذي كان من المنتظر صدوره خلال شهر يوليو الجاري، قد يتأجل إلى شهر أكتوبر المقبل على أقرب تقدير، ما يعني استمرار حالة الترقب بشأن القضية.

وأوضح التقرير أن جلسة الاستماع الخاصة بالنظر في النزاع حول تحديد بطل كأس أمم إفريقيا، من المتوقع عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل على الأقل، قبل دخول القضية مرحلة المداولات، التي قد تستغرق نحو شهر، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي.

وكان الاتحاد السنغالي قد تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، طعنًا على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بمنح لقب كأس أمم إفريقيا للمنتخب المغربي، عقب الأحداث التي شهدها النهائي الذي جمع المنتخبين في يناير الماضي، واعتبار منتخب السنغال منسحبًا من المباراة.

وحتى الآن لم تصدر محكمة التحكيم الرياضي أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أي بيان رسمي يحدد موعد جلسة الاستماع أو تاريخ إصدار الحكم النهائي، لتظل القضية معلقة في انتظار القرار الحاسم.

المصري اليوم