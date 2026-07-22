يامال: إذا أخبرني أحدهم قبل بضع سنوات أنني سأتواجد هنا لكي أرفع كأس العالم بعد اللعب ضد ليونيل ميسي، لكنت ظننته مجنونا

كشف نجم منتخب إسبانيا لامين جمال عما تلقاه من كلمات من قِبل الأسطورة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين بعد مباراتهما مساء يوم الأحد في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم.

واستضاف ملعب “ميتلايف” مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي نسخة 2026 من كأس العالم، حيث فازت الأخيرة بهدف دون رد.

وعقب المباراة، تبادل لامين جمال وليونيل ميسي عناقا مؤثرا وكشف الأول ما قاله قائد الأرجنتين له في تصريحات نشرتها صحيفة “مترو” الإنجليزية.

وقال لامين جمال: “ميسي أعظم لاعب في التاريخ إنه شخص لطالما اعتبرته قدوة لقد رغبت في إظهار احترامي له بعد المباراة.

وأضاف “لقد أخبرني بأن أواصل مسيرتي وأن المستقبل لجيلنا هذه الكلمات مثل الميدالية الذهبية التي أرتديها في قيمتها إنها تساويها”.

وواصل: “إذا أخبرني أحدهم قبل بضع سنوات أنني سأتواجد هنا لكي أرفع كأس العالم بعد اللعب ضد ليونيل ميسي، لكنت ظننته مجنونا”.

وعقب المباراة قام لامين جمال الفائز بكأس العالم بمعانقة ليونيل ميسي واحتضانه بشدة، ومواساته بعد خسارة الأرجنتين للقب.

المصدر: RT