مبابي سلاح ريال مدريد لحسم صفقة مايكل أوليس

كشفت صحيفة “بيلد” الرياضية عن تحركات من جانب كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، لإقناع مواطنه الفرنسي مايكل أوليس جناح بايرن ميونخ بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية والانضمام إلى صفوف النادي الملكي خلال الفترة المقبلة.

كيليان مبابي يقود رحلة الريال نحو ضم أوليس

ووفقًا للتقارير، فإن أوليس أبلغ زملاءه في المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم برغبته في ارتداء قميص ريال مدريد، وهو ما عزز التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى ملعب سانتياجو برنابيو، خاصة مع اهتمام النادي الإسباني بضم مواهب هجومية جديدة.

وأضافت التقارير أن مبابي يشجع إدارة ريال مدريد على التحرك نحو ضم أوليس، معتبرًا أن اللاعب يمثل إضافة قوية للفريق، في ظل رغبته في اللعب إلى جانب أسماء قادرة على المنافسة على أكبر الألقاب الأوروبية.

ويأتي اهتمام أوليس بالانتقال إلى ريال مدريد بسبب طموحه في حصد المزيد من البطولات، خاصة دوري أبطال أوروبا، حيث يرى أن المنافسة على اللقب قد تكون أكثر قوة مع الفريق الملكي، بعد خروج فرنسا من نصف نهائي كأس العالم أمام إسبانيا.

من جانبه، لا يبدو بايرن ميونخ قلقًا بشكل كبير بشأن مستقبل لاعبه، إذ لا يتضمن عقد أوليس شرطًا جزائيًا، كما يخطط النادي الألماني لتجديد عقده ورفع راتبه إلى نحو 25 مليون يورو سنويًا من أجل الحفاظ عليه.

ويبقى مستقبل الجناح الفرنسي مرتبطًا بالمفاوضات المقبلة مع بايرن ميونخ، ومدى قدرة النادي الألماني على إقناعه بمواصلة المشروع، أو فتح الباب أمام حلم الانتقال إلى ريال مدريد.

اليوم السابع