القوة القطرية المشاركة في تأمين كأس العالم 2026 تكمل استعداداتها

أكملت القوة القطرية المشاركة في تأمين فعاليات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، استعداداتها ضمن برنامج إعداد متكامل لتعزيز الجاهزية الأمنية والميدانية.

وكان سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا” قد أبرم مذكرة تفاهم مع وزير الأمن القومي الأمريكي في واشنطن حول الإطار التنظيمي لمشاركة قطر الفعالة في خطة تأمين بطولة كأس العالم 2026.

وأتمت القوة القطرية استعداداتها وبرامجها التدريبية المكثفة استعداداً لهذه المهمة الدولية البارزة.

الشرق القطرية