بعد تعرض صديقته لهتافات مسيئة.. فينيسيوس جونيور يوجه رسالة لجمهور البرازيل (فيديو)

وجه فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي رسالة قوية إلى جماهير “السيليساو” بعد الهتافات المسيئة التي تعرضت لها صديقته السابقة فيرجينيا فونسيكا خلال مباراة ودية للمنتخب

وتعرضت فيرجينيا لهتافات عدائية من بعض الجماهير الحاضرة في ملعب “ماراكانا” بمدينة ريو دي جانيرو خلال المباراة الودية التي جمعت البرازيل وبنما فجر اليوم الاثنين.

وجاءت تلك الهتافات عقب الهدف الذي سجله فينيسيوس في الدقائق الأولى من المباراة، حيث ردد عدد من المشجعين عبارات مسيئة تجاه فيرجينيا، في الوقت الذي كانت فيه التغطية التلفزيونية تحتفي ببداية اللاعب المثالية.

وسرعان ما انتشرت مقاطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة من الانتقادات لتصرفات الجماهير.

ولم تعلق فيرجينيا على الواقعة عبر حساباتها الرسمية رغم نشاطها الدائم على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل أظهرت لقطات تلفزيونية احتفالها بهدف فينيسيوس حيث بدت مبتسمة ورفعت ذراعيها أثناء الاحتفال بالهدف.

ونشر نجم ريال مدريد رسالة عبر حسابه على “إنستغرام” دعا فيها الجماهير إلى احترام صديقته السابقة وعدم الإساءة إليها.

وقال فينيسيوس: “كانت الأجواء سحرية اليوم في ماراكانا لكنني أود أن أطلب بكل مودة ألا تسيئوا إلى فيرجينيا لقد عشنا علاقة جميلة جدا وأود منكم أن تدعمونا لأن كل شيء على ما يرام بيننا، وما زال الاحترام والمودة قائمين”.

وقاد فينيسيوس منتخب البرازيل إلى فوز كبير بنتيجة 6-2 على بنما بعدما سجل هدفا مبكرا وصنع هدفا آخر في إطار استعدادات “السيليساو” لخوض نهائيات كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهة منتخب مصر وديا يوم الأحد المقبل قبل افتتاح مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة منتخب المغرب.

🚨 بعد هدف فينيسيوس جونيور في ملعب ماراكانا، بدأت الجماهير تهتف : "يا فيرجينيا، غادري الملعب". pic.twitter.com/U21uw6KZL7 — Insider Real (@RMCFarab) May 31, 2026

