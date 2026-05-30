«يترأسها ميسي و8 لاعبين جدد».. سكالوني يعلن قائمة منتخب الأرجنتين النهائية لكأس العالم

أعلن ليونيل سكالوني قائمة منتخب الأرجنتين النهائية لكأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرّر أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بطولة كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

وضمت قائمة منتخب الأرجنتين 26، على رأسهم ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، بالإضافة لمشاركة 8 لاعبين لأول مرة وهم خوان موسو وفاكوندو ميدينا وليوناردو باليردي وفالنتين باركو ونيكو باز وجوليانو سيميوني وخوسيه لوبيز ونيكولاس جونزاليس.

قائمة منتخب الأرجنتين النهائية لكأس العالم

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

جيرونيمو رولي (أولمبيك مارسيليا)

خوان موسو (أتلتيكو مدريد)

كريستيان روميرو (توتنهام هوتسبير)

ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)

ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا)

نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)

نيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون)

فاكوندو ميدينا (أولمبيك مارسيليا)

جونزالو مونتيل (ريفر بليت)

ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)

فالنتين باركو (ستراسبورج)

إنزو فرنانديز (تشيلسي)

رودريجو دي بول (إنتر ميامي)

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

لياندرو باريديس (بوكا جونيورز)

إيزيكويل بالاسيوس (باير ليفركوزن)

جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)

نيكولا باز (كومو)

تياجو ألمادا (أتلتيكو مدريد)

جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)

نيكولاس جونزاليس (أتلتيكو مدريد)

ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

لاوتارو مارتينيز (إنتر)

خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)

جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد).

الجدير بالذكر أنه يتواجد المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة، التي تضم بجانبه منتخبات الجزائر والنمسا والأردن.

