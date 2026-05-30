باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بركلات الترجيح

نجح فريق باريس سان جيرمان في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي بعد فوزه على نظيره أرسنال بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الاصلي والاضافي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

تقدم أرسنال عن طريق هافيرتز في الدقيقة 6، وتعادل باريس سان جيرمان عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، ولجأ الفريقان لركلات الترجيح، ونجح فريق باريس سان جيرمان في إحراز 4 ركلات، بينما أحرز لاعبو أرسنال 3 ركلات، لتنتهي المباراة بفوز باريس سان جيرمان 5-4 والحصول على لقب دوري أبطال أوروبا.

اليوم السابع