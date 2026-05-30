أول تعليق من أرني سلوت بعد إقالته من تدريب ليفربول

وجه المدرب الهولندي أرني سلوت رسالة وداع لجماهير ليفربول، عقب إعلان النادي الإنجليزي انفصاله عن خدماته اليوم السبت.وقد أصدر نادي ليفربول بيانا رسميا أكد فيه رحيل سلوت عن منصب المدير الفني للفريق الأول بشكل فوري، مشيرا إلى أن عملية البحث عن خليفة له قد انطلقت بالفعل.من جانبه، نشر الصحفي الرياضي الإيطالي المختص بشؤون الانتقالات، فابريزيو رومانو، نص رسالة سلوت الموجهة للجماهير بعد رحيله، والتي جاء فيها: “لقد كانت رحلة رائعة مع ليفربول، وأنا ممتن للغاية لأننا تمكنا من الفوز بالدوري الموسم الماضي”.

وكان سلوت، المدرب السابق لنادي فينورد الهولندي، قد تولى قيادة ليفربول في صيف 2024 خلفا للأسطورة الألمانية يورغن كلوب، وأبهر الجميع في موسمه الأول بقيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مما عزز آمال الجماهير في استمرار عصر ذهبي جديد.

لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط في الموسم الثاني، حيث تحول تركيز الفريق من الدفاع عن لقب الدوري إلى صراع شرس من أجل ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفشل ليفربول في حصد أي لقب محلي هذا الموسم، مما مثل تراجعا ملحوظا لحامل اللقب.

