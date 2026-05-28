رونالدو يفتح الباب أمام شراكة نارية مع محمد صلاح

أبدى كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي حماسا كبيرا لفكرة انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف الفريق في صفقة قد تتحول إلى واحدة من أضخم التعاقدات في تاريخ الدوري السعودي.

ووفقا لصحفية “الوئام” السعودية، فإن رونالدو يتابع تطورات المفاوضات الخاصة بالتعاقد مع صلاح بشكل مستمر، ويرى أن وجود نجم ليفربول السابق سيمنح النصر قوة هجومية استثنائية في الموسم المقبل.

وأكدت المصادر أن قائد المنتخب البرتغالي رحب بشدة بإمكانية تشكيل ثنائي هجومي مع محمد صلاح، معتبرا أن اللاعب المصري قادر على صناعة الفارق وقيادة الفريق لحصد المزيد من البطولات المحلية والقارية.

ويأتي اهتمام النصر بالتعاقد مع صلاح بعد نهاية مشواره رسميا مع ليفربول، ليصبح لاعبا حرا وسط اهتمام واسع من عدة أندية سعودية، بالإضافة إلى عروض أمريكية وأوروبية تسعى للحصول على خدماته.

ولم يحسم قائد منتخب مصر قراره النهائي حتى الآن، حيث يدرس العروض المقدمة إليه بعناية قبل اختيار وجهته المقبلة، في وقت يحاول فيه النصر استغلال مشروعه الرياضي وطموحه الكبير لإقناع اللاعب بخوض التجربة في دوري روشن السعودي.

وترى إدارة النصر أن التعاقد مع محمد صلاح سيمثل إضافة فنية وتسويقية هائلة، خاصة مع الشعبية العالمية التي يتمتع بها اللاعب، إلى جانب قدرته على صناعة الفارق داخل الملعب بفضل سرعته وخبرته الكبيرة في المباريات الكبرى.

كما يعتقد رونالدو أن انضمام صلاح سيمنح الفريق أفضلية هجومية ضخمة أمام المنافسين، خصوصا مع رغبة النادي في الحفاظ على لقب الدوري السعودي والمنافسة بقوة على دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويطمح النصر إلى بناء فريق قادر على فرض هيمنته محليا وقاريا خلال السنوات المقبلة، حيث ترى الإدارة أن الجمع بين رونالدو ومحمد صلاح قد يصنع واحدا من أقوى الثنائيات الهجومية في كرة القدم العالمية.

روسيا اليوم