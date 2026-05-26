مواعيد مباريات الجولة الـ13 والأخيرة فى مجموعة الهبوط بالدورى المصرى

تبدأ الخميس المقبل، منافسات الجولة الـ 13 والأخيرة بمجموعة الهبوط ببطولة الدوري، والتي شهدت منافسة قوية بين 14 فريقاً على أول 10 مقاعد بترتيب المجموعة، للهروب من فخ الهبوط إلى دوري المحترفين.

مواعيد مباريات الجولة 13

الخميس 28 مايو

ـ بتروجت & الجونة: الساعة 5 مساءً على استاد بتروسبورت

ـ الإسماعيلي & فاركو: الساعة 8 مساءً على استاد الإسماعيلية

ـ طلائع الجيش & وادي دجلة: الساعة 8 مساءً على استاد جهاز الرياضة

الجمعة 29 مايو

ـ زد & كهرباء الإسماعيلية: الساعة 8 مساءً على استاد القاهرة الدولي

ـ المقاولون العرب & مودرن سبورت: الساعة 8 مساءً على استاد عثمان أحمد عثمان

ـ غزل المحلة & حرس الحدود: الساعة 8 مساءً على استاد غزل المحلة

ـ البنك الأهلي & الاتحاد السكندري: الساعة 8 مساءً على استاد السلام

القناة الناقلة لمباريات مجموعة الهبوط

تنقل قناة أون سبورت، مباريات مجموعة الهبوط ببطولة الدوري المصري في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.

