شيكو بانزا يكشف تفاصيل واقعة ترك مباراة الزمالك وزد لقضاء حاجته!

تحدث شيكو بانزا، نجم الزمالك، عن تفاصيل واقعة مغادرته لمباراة الفريق أمام زد في بطولة الدوري المصري، من أجل حاجته للذهاب إلى دورة المياه.

وقال شيكو بانزا في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر 1”: “تركت الملعب ضد زد؟ مكنتش مبسوط كانت مباراة فيها تعقيدات ومظهرناش بشكل كويس فيها”.

وأضاف: “أنا كنت زعلان ومش مبسوط، وقت توقف المباراة طلبت من الحكم الرابع إني عايز أروح الحمام قالي تفضل وروحت الحمام ولما رجعت عرفت اللي حصل والقصة اللي حدثت”.

وتوج الأنجولي شيكو بانزا، مؤخرًا بلقب بطولة الدوري المصري، عن الموسم الجاري، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، بهدف دون رد.

