انطلاق معسكر منتخب مصر الأول استعدادا لكأس العالم 2026

يبدأ اليوم الخميس معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، في إطار التحضيرات النهائية لخوض نهائيات كأس العالم 2026. وتأتي هذه الخطوة لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبي الفريق قبل الدخول في منافسات المحفل العالمي المرتقب.

تفاصيل برنامج إعداد المنتخب

يستهل الفراعنة برنامج الإعداد بمواجهة ودية أولى رفيعة المستوى أمام منتخب روسيا يوم 28 مايو الجاري على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، تليها مواجهة كبرى ثانية وأخيرة أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل في ولاية أوهايو الأمريكية.

وجاء الاتفاق على هاتين المباراتين بجهود تنسيقية بين الشركة المتحدة للرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم لتوفير احتكاك قوي للاعبين.

قرعة كأس العالم

وكانت قرعة المونديال التي سُحبت في مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأمريكية واشنطن، قد وضعت الفراعنة في المجموعة السابعة، حيث ينافس المنتخب المصري في هذه المجموعة إلى جانب منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

