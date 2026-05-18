كيف يخطط الزمالك لحسم لقب الدورى المصرى بعد خسارة الكونفدرالية؟

يستعد فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى معتمد جمال لحسم لقب دورى نايل هذا الموسم فى المواجهة المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل أمام سيراميكا بعد خسارة الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائرى.

س..كيف يستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا؟

ج.. قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، الانتظام في معسكر مغلق بداية من اليوم بأحد الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي، فى إطار الاستعداد لمواجهة سيراميكا المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

س.. محمد عواد أم مهدى سليمان فى مواجهة حسم الدورى؟

ج..اقترب محمد عواد من حراسة عرين نادي الزمالك فى مواجهة سيراميكا المقبلة ضمن منافسات دوري نايل، فى ظل الشكوك التى تحيط بموقف الحارس مهدي سليمان من اللحاق بالمباراة، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنهائي الكونفدرالية.

س.. كيف يحفز معتمد جمال لاعبي الزمالك قبل لقاء سيراميكا؟

ج..طالب معتمد جمال لاعبيه بضرورة غلق صفحة البطولة الأفريقية سريعًا والتركيز على مواجهة سيراميكا، مؤكدًا أن حسم لقب الدوري سيكون أفضل ختام لموسم شهد العديد من الضغوط والتحديات داخل القلعة البيضاء.

س.. ما موقف أحمد فتوح من المشاركة فى ختام الدورى؟

ج.. يخضع أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلى لتجهيزه لمباراة الزمالك المقبلة أمام سيراميكا بالجولة الختامية من بطولة الدورى الممتاز، بعد الإصابة التى تعرض لها خلال المشاركة مع الفريق بنهائي الكونفدرالية.

س..كيف تحفز جماهير الزمالك اللاعبين قبل ختام الدورى؟

ج..شهدت منصات التواصل الاجتماعي رسائل دعم كبيرة للاعبين والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، مع مطالب بضرورة غلق صفحة الكونفدرالية سريعًا والتركيز على حسم لقب الدوري لإنهاء الموسم بشكل إيجابي.

