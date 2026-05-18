مدير الصحة العالمية: نجحنا في إعادة ركاب سفينة فيروس هانتا إلى أوطانهم

قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية في كلمته الافتتاحية في حفل الترحيب رفيع المستوى بالدورة الـ 79 لجمعية الصحة العالمية اليوم في جنيف، أرحب بالرئيس جون ماهاما، رئيس غانا، وإليزابيث بوم-شنايدر، المستشارة الفيدرالية للاتحاد السويسري.

وأرحب بالدكتور فيكتور عطا الله لجام، رئيس الجمعية العامة التاسعة والسبعين لمنظمة الصحة العالمية، و المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، تاتيانا فالوفايا.

أود أيضاً أن أشكر رئيس سوريا، ورئيس وزراء بربادوس، والأمين العام على رسائلهم اليوم،

في مثل هذا الوقت من الأسبوع الماضي كنت في إسبانيا، حيث كنا قد انتهينا للتو من عملية إنزال الركاب وإعادتهم إلى أوطانهم بنجاح على متن السفينة إم في هونديوس.

أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز والوزيرة مونيكا جارسيا جوميز، الحاضرة معنا اليوم، على قيادتهما المتميزة وشراكتهما الفعّالة في مواجهة تفشي فيروس هانتا.

وكما تعلمون، فقد أعلنت أمس حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً بشأن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي انتشر بالفعل إلى أوغندا.

قال، سأتحدث أكثرعن كلا التفشيين – فيروس هانتا وإيبولا – في خطابي إلى الدول الأعضاء بعد ظهر اليوم، وهو التقرير الفني، مضيفا، إنها مجرد أحدث الأزمات في عالمنا المضطرب، من الصراعات إلى الأزمات الاقتصادية إلى تغير المناخ وخفض المساعدات، نحن نعيش في أوقات صعبة وخطيرة ومثيرة للانقسام.

وقال الدكتور تيدروس، إنه كما تعلمون جميعاً، فقد مرت منظمة الصحة العالمية نفسها بفترة صعبة نتيجة لتخفيضات مفاجئة وحادة في تمويلنا، لدى الكثير من الناس تساؤلات حول تأثير هذه التخفيضات على مستقبل منظمة الصحة العالمية. إنهم يريدون معرفة ما يجري.

أود اليوم أن أتطرق إلى تلك المخاوف من خلال إخباركم بما فعلناه، وما نفعله، وما سنفعله لبناء منظمة الصحة العالمية مستقرة ومرنة، ولتأمين مستقبلها.

وأضاف، إنه لم يبدأ هذا العمل في العام الماضي، بل بدأ قبل 9 سنوات، عندما بدأنا برنامج التحول لمنظمة الصحة العالمية – وهو برنامج الإصلاح الأكثر طموحاً في تاريخ المنظمة، لأننا كنا نعلم أن مثل هذا السيناريو يمكن أن يحدث، هناك عشرات الطرق التي تحولت بها منظمة الصحة العالمية، وما زالت تتحول، لتلبية الاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء.

أود اليوم أن أسلط الضوء على تغييرات فقط، من بين قائمة طويلة من التغييرات التي نحاول إجراؤها:

التغييرات التي أجريناها على عملنا في حالات الطوارئ؛ لذلك، ولأول مرة في تاريخ المنظمة، أنشأنا قسمًا علميًا جديدًا – بقيادة كبير العلماء كمنصب تنفيذي جديد – لتوحيد وتعزيز العمل المعياري والتقني لمنظمة الصحة العالمية، بالمناسبة، سيساعد هذا العمل المنظمة، لأننا نقول – وكثير منكم يقول – أن منظمة الصحة العالمية يجب أن تركز على ولايتها الأساسية، وهذه هي ولايتنا الأساسية.

لقد قمنا بتعزيز عمليات توليد الأدلة لدينا، وقمنا بمواءمة التأهيل المسبق للمنتجات الطبية مع إدخال المبادئ التوجيهية الحية، فعلى سبيل المثال، في الماضي، كانت منظمة الصحة العالمية تقوم بتأهيل الأدوية مسبقاً ثم تقوم بوضع المبادئ التوجيهية بشأن استخدامها، كانت العملية متقطعة وقد تستغرق سنوات.

في العام الماضي، قامت منظمة الصحة العالمية بتأهيل عقار ليناكابافير الرائد للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، في نفس الوقت الذي قمنا فيه بوضع المبادئ التوجيهية، في غضون 8 أشهر فقط، لكننا نريد أيضاً التأكد من أن منظمة الصحة العالمية لا تنتج منتجات تقنية تبقى على الرفوف فحسب، بل يتم استخدامها بالفعل.

لذلك، في عام 2024 افتتحنا أكاديمية منظمة الصحة العالمية في ليون، فرنسا، والتي تقدم الآن أكثر من 400 دورة تدريبية بـ 23 لغة، ووصلت إلى أكثر من 120,000 متعلم حتى الآن، كما أننا نستفيد من شبكة تضم أكثر من 800 مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما ذكر المستشار الاتحادي سابقاً

أنشأنا مركز بيانات الصحة العالمي لتوحيد قدراتنا المجزأة في مجال البيانات والتحليلات، نحن نستثمر في بنية تحتية حديثة للبيانات، بما في ذلك نقطة اكتشاف واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبيانات والإحصاءات ومنتجات المعرفة.

نواصل تحديث معايير قابلية التشغيل البيني، بما في ذلك التصنيف الدولي للأمراض 11، والذي يتم الوصول إليه 4 ملايين مرة يوميًا بـ 15 لغة، ولدعم البلدان في تسخير قوة التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، أنشأنا قسمًا متخصصًا في المقر الرئيسي، مع نقاط اتصال في جميع المناطق الست.

وأوضح، إنه أما المجال الرئيسي الثاني للتغيير فقد جاء مع جائحة كورونا، التي كشفت عن العديد من الثغرات في الأمن الصحي العالمي، وعلمتنا جميعاً دروساً كثيرة.

بناءً على الثغرات التي حددناها سأركز على 6 منها اليوم

أولاً: رأينا أن العالم بحاجة إلى قدرات معززة لتحديد التهديدات والاستجابة لها بشكل أسرع، لذلك، وبدعم من ألمانيا، أنشأنا مركز منظمة الصحة العالمية للاستخبارات المتعلقة بالأوبئة والجوائح في برلين.

ثانياً: كشفت الجائحة عن أوجه عدم المساواة العميقة في الحصول على اللقاحات والتشخيصات والعلاجات، لذلك قمنا بإنشاء برنامج تسريع الوصول إلى أدوات مكافحة كورونا، بما في ذلك برنامج كوفاكس، ثم شبكة التدابير الطبية المضادة المؤقتة.

كما أنشأنا مركز نقل تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال في كيب تاون بجنوب إفريقيا، والذي يقوم الآن بمشاركة التكنولوجيا مع مراكز الأبحاث في 15 دولة.

ومبادرة منظمة الصحة العالمية لتدريب القوى العاملة في مجال التصنيع الحيوي في جمهورية كوريا، والتي تدعم البلدان في بناء القوى العاملة التي تحتاجها، بالمهارات التي تحتاجها، من أجل التصنيع المحلي.

ثالثًا: ولتعزيز القدرات الوطنية، أنشأنا بالتعاون مع البنك الدولي صندوق مكافحة الأوبئة – الذي قام حتى الآن بصرف 1.4 مليار دولار أمريكي كمنح إلى 128 دولة.

كما أنشأنا آلية مراجعة الصحة والتأهب الشاملة، وهي آلية مراجعة من قبل النظراء لبناء القدرات الوطنية وتعزيز المساءلة.

رابعاً: ولتحسين التنسيق العالمي لتبادل المواد المسببة للأمراض، أنشأنا مركز منظمة الصحة العالمية BioHub هنا في سويسرا، كما قال المستشار الاتحادي، والذي شارك الآن 165 عينة.

خامساً: ولتعزيز قدرات القوى العاملة في حالات الطوارئ، أنشأنا فيلق الطوارئ الصحية العالمي، الذي أجرى مؤخراً تمرين المحاكاة الثاني له، بمشاركة 600 خبير في حالات الطوارئ الصحية و25 منظمة شريكة من 26 دولة وإقليم.

سادساً: أدركنا أننا بحاجة إلى إصلاح إدارة الأمن الصحي العالمي، لدمج كل شيء في كيان متماسك.

وأكد، إنه في هذه الجمعية قبل عامين، اعتمدت الدول الأعضاء مجموعة من التعديلات على اللوائح الصحية الدولية، وفي العام الماضي، اعتمدتم اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن الأوبئة، وهي أداة تاريخية في القانون الصحي الدولي.

أما الجزء الأخير المتبقي من اللغز فهو نظام الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم المنافع، كما ذكر المتحدثون السابقون – ملحق نظام الوصول إلى مسببات الأمراض وتقاسم المنافع.

أما المجال الرئيسي الثالث للتحول – والذي يمكن القول إنه الأهم – فهو التغيير التاريخي الذي نجريه على طريقة تمويل منظمة الصحة العالمية.

عندما تأسست منظمة الصحة العالمية في عام 1948، كان مصدر تمويلها الوحيد هو المساهمات المقررة – رسوم العضوية التي تدفعها الدول، تم إدخال المساهمات الطوعية في الخمسينيات من القرن الماضي، لكنها لم تمثل في البداية سوى حوالي 20% من الميزانية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية.

بحلول عام 2017، انقلبت هذه النسبة: حيث شكلت المساهمات المقررة 20% فقط من الميزانية الأساسية، بينما شكلت المساهمات الطوعية 80%.

علاوة على ذلك، فإن غالبية المساهمات التطوعية كانت – ولا تزال – مخصصة بشكل دقيق لمشاريع وبرامج محددة يختارها المانحون، مما يجعل منظمة الصحة العالمية عرضة لتغير أولويات المانحين.

لقد أدركنا أن هذا الاعتماد المفرط على المساهمات الطوعية غير المرنة من حفنة من المتبرعين يشكل خطراً كبيراً، لقد قوّض ذلك استقلالية المنظمة، وأعاق مرونتها، وعرضها للصدمات، إذا قام مانح رئيسي بسحب تمويله أو خفضه بشكل كبير.

لذلك قمنا بالتعاون مع الدول الأعضاء بتصميم مجموعة من المقترحات لتوسيع قاعدة المانحين لدينا – مصدر الإيرادات – وجعل تمويلنا أكثر قابلية للتنبؤ والاستدامة، خفضت عدة دول أعضاء مخصصات التمويل والتزمت بمستويات أعلى من التمويل المرن والطوعي – ونحن نشكر تلك الدول على ثقتها ودعمها، كما أنشأنا مؤسسة منظمة الصحة العالمية، للاستفادة من مصادر التمويل التي لم نتمكن من الوصول إليها من قبل.

والأهم من ذلك، أننا اقترحنا خطة لزيادة المساهمات المقررة من 20 % من الميزانية الأساسية إلى 50%، في عام 2022، هنا في جمعية الصحة العالمية، وافقت الدول الأعضاء على ذلك، وهي خطة لزيادة المساهمات المقررة إلى 50 % من الميزانية الأساسية، وبعد ذلك، اتفقوا على تحقيق هذا الهدف على 5 دفعات، لقد حدث أول حدثين بالفعل، ومن المقرر حدوث الأحداث الثلاثة المتبقية في الأعوام 2027 و2029 و2031.

لا يمكننا المبالغة في وصف مدى التحول الذي أحدثه هذا التغيير – وسيستمر في إحداثه – في حماية الاستقلال المؤسسي لمنظمة الصحة العالمية، وحماية المنظمة من الصدمات، مثل الصدمة التي حدثت العام الماضي، لو لم يتم صرف الدفعتين الأوليين، لكان تأثير خفض التمويل في العام الماضي أسوأ بكثير، كما يمكنك أن تتخيل.

هذه هي المجالات الرئيسية الثلاثة التي شهدت فيها منظمة الصحة العالمية تحولاً جذرياً: العلوم، والطوارئ، والتمويل، من بين مجالات أخرى، والآن أود أن أطلعكم بإيجاز على العملية الشاملة لتحديد الأولويات وإعادة التنظيم التي مررنا بها خلال الأشهر الستة عشر الماضية.

على الرغم من أن الزيادتين الأوليين في المساهمات المقررة خففتا من تأثير تخفيضات التمويل التي واجهناها، إلا أنهما لم تتمكنا من حمايتنا بشكل كامل، بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء، قمنا بتخفيض ميزانية برنامجنا وأجرينا تحليلاً دقيقاً لكل مكتب ولكل برنامج، و لسوء الحظ، لم يكن أمامنا خيار سوى توديع عدد كبير من الزملاء المخلصين والمجتهدين – وأود أن أسجل امتناني العميق لهم جميعًا على التزامهم وخدمتهم، لقد جلبت الأزمة في الواقع الوضوح، وأكدت أن ما كنا نفعله خلال السنوات التسع الماضية هو الطريق الصحيح نحو الاستقرار.

