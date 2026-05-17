180 دقيقة تحسم مستقبل بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي

كشفت تقارير بريطانية عن شكوك حول استمرار بيب جوارديولا على رأس القيادة الفنية لفريق مانشستر سيتي الموسم المقبل، رغم تتويجه ببطولتي كأس الرابطة وكأس الاتحاد

هل يغادر جوارديولا منصبه فى مانشستر سيتي؟

ذكرت صحيفة “ذا أثليتيك”البريطانية أنه على الرغم من تأكيد السيتي العلني على عدم اتخاذ أي قرار حول مستقبل جوارديولا، قد يكون هذا الأسبوع هو الأخير لـ”الفيلسوف” فى ملعب الاتحاد، بالرغم من امتداد عقده مع الفريق حتى 30 يونيو 2027.

وأضافت الصحيفة، أن بيب جوارديولا أمامه مباراتان حاسمتان بالدوري الإنجليزي ضد بورنموث وأستون فيلا، إما تنتهي بالحصول على لقب البريميرليج أو خسارته وتتويج أرسنال به فى النهاية.

وكان جوارديولا قد علق على مستقبله مع مان سيتي بعد نهاية مباراة تشيلسي قائًلا، “شائعات؟.. عام واحد متبقٍ من العقد”.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، برصيد 79 نقطة وقبل جولتين على النهاية، فيما يأتي مانشستر سيتي وصيفًا برصيد 77 نقطة.

جدير بالذكر أن بيب جوارديولا قاد مانشستر سيتي للحصول على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على تشيلسي بهدف نظيف أمس السبت

