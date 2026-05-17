حسام حسن يفاضل بين 5 لاعبين خارج الأهلي والزمالك قبل إعلان قائمة كأس العالم

يراقب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن عدداً من اللاعبين قبل حسم القائمة النهائية للفراعنة استعدادا لكأس العالم 2026، ويفاضل بينهم لاختيار الأجهز منهم لتدعيم صفوف المنتخب بعد الاستقرار على القوام الأساسي.

5 لاعبين خارج الأهلي والزمالك

وعلي رأس هؤلاء اللاعبين، خالد عوض ظهير أيمن طلائع الجيش، وناصر ماهر صانع ألعاب بيراميدز، ومصطفى زيكو لاعب بيراميدز، وطارق علاء لاعب زد، بجانب حمزة عبد الكريم مهاجم شباب برشلونة الإسباني.

20 لاعباً فى قائمة المنتخب

واستقر حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، على 20 لاعباً فى القائمة النهائية للفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

وضمن 20 لاعبا التواجد فى القائمة، هم محمد الشناوي ومصطفي شوبير والمهدي سليمان في حراسة المرمي.

الدفاع: أحمد فتوح و رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم و محمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

الوسط: مهند لاشين وحمدي فتحي وإمام عاشور ومروان عطية وتريزيجيه و أحمد سيد زيزو و إبراهيم عادل وهيثم حسن.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفي محمد وعمر مرموش.

وتضم القائمة النهائية 26 لاعبا، ويفاضل الجهاز الفني حاليا بين عدد من الأسماء لضمها قبل ارسال القائمة أول يونيو المقبل.

