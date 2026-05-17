ريال مدريد ضيفاً على إشبيلية فى الدوري الإسباني الليلة

يحل فريق ريال مدريد ضيفاً على إشبيلية فى الثامنة مساء اليوم على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان»، ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني «الليجا».

إشبيلية ضد الريال في الدوري الإسباني

ويحتل نادي ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2025/2026 برصيد 80 نقطة، وخاض الفريق 36 مباراة حتى الآن فى مشوار «الليجا»، حقق خلالها الفوز فى 25 مناسبة، وتعادل فى 5 مواجهات، وتلقى الهزيمة في 6 لقاءات، بينما يحتل إشبيلية المركز الـ 12 برصيد 43 نقطة.

ويبحث ريال مدريد عن تحقيق فوزاً معنويًا على إشبيلية بعدما خرج من الموسم الحالي خالي الوفاض، وتبخر حلم ريال مدريد الإسبانى فى استعادة لقب الدوري الإسباني بعدما سقط أمام غريمه التقليدي برشلونة بهدفين دون مقابل فى مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما بملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ35 من مسابقة «الليجا»، ليُسدل الستار عملياً على موسم جديد مخيب للملكي، ويؤكد أن حقبة النجم الفرنسي كيليان مبابي لم تحمل حتى الآن المجد المنتظر فى نادي ريال مدريد.

ريال مدريد لا يعرف الألقاب الكبرى مع كيليان مبابي

ومنذ وصول كيليان مبابي إلى ريال مدريد فى صيف 2024 وسط ضجة عالمية هائلة وتوقعات ببناء فريق لا يُقهر، خاض ريال مدريد سبع بطولات كبرى، لكنه فشل فى التتويج بأي منها، بينما شملت هذه الإخفاقات نسختين من الدوري الإسباني، ونسختين من كأس ملك إسبانيا، ومرتين في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كأس العالم للأندية، دون أن ينجح الفريق في اعتلاء منصة التتويج بأي لقب كبير.

ورغم الأسماء اللامعة التي يضمها ريال مدريد، وعلى رأسها مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور، فإن حصيلة الريال اقتصرت على لقبين فقط، وكلاهما جاء في مواجهات نهائية من مباراة واحدة.

البداية كانت مع كأس السوبر الأوروبي 2024، عندما تفوق ريال مدريد على أتالانتا بهدفين دون رد، في ليلة شهدت أول أهداف كيليان مبابي بقميص الفريق الملكي، ليمنح الجماهير أملاً بميلاد حقبة ذهبية جديدة.

أما اللقب الثاني فجاء عبر بطولة «فيفا إنتركونتيننتال»2024، بعدما اكتسح ريال مدريد فريق باتشوكا بثلاثية نظيفة في النهائي، وسجل مبابي أيضاً حضوره التهديفي في اللقاء، لكن ذلك لم يكن كافياً لإنقاذ المشروع من الانتقادات المتزايدة.

وخلال الموسم الحالي، تلقى ريال مدريد سلسلة من الضربات القاسية؛ إذ ودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي أمام بايرن ميونخ بعد خسارة إجمالية بنتيجة 4-6، كما خرج من كأس ملك إسبانيا بصورة صادمة عقب الهزيمة 2-3 أمام ألباسيتي في ثمن النهائي.

ولم تتوقف المعاناة عند البطولات الكبرى فقط، بل امتدت إلى السوبر الإسباني، حيث تلقى ريال مدريد صفعتين جديدتين أمام برشلونة بخسارته نهائي نسختي 2025 و2026 بنتيجتي 2-5 و2-3، ليواصل الفريق الكتالوني فرض هيمنته على الكلاسيكو في السنوات الأخيرة.

