الهلال السوداني يصبح أول فريق في العالم يفوز بلقب الدوري في 3 دول مختلفة

أصبح الهلال السوداني أول ناد في العالم يحرز لقب الدوري الممتاز لكرة القدم في ثلاث دول مختلفة، بعدما توج بلقب الدوري الرواندي بالفوز على غاسوجي 2-1 الأربعاء.

وسبق للهلال الفوز بالدوري الموريتاني في موسم 2024/ 2025، بجانب تتويجه بدوري المحترفين في بلاده 31 مرة.

وجاءت مشاركة الهلال هذا الموسم ومواطنه المريخ في الدوري الرواندي بسبب عدم استقرار الأوضاع في السودان وتوقف النشاط الرياضي محليا وإلغاء الدوري.

وحسم الهلال الصدارة ولقب الدوري الرواندي قبل ثلاث مباريات من نهاية الموسم، رافعا رصيده إلى 73 نقطة من 31 مباراة، ليتقدم بفارق 14 نقطة على صاحب المركز الثاني إيه بي آر أف سي الذي تتبقى له ثلاث مباريات، وبفارق 13 نقطة عن صاحب المركز الثالث مواطنه نادي المريخ الذي لا تزال أمامه أربع مباريات، بينها مواجهة مرتقبة مع غريمه السوداني.

وعقب نهاية مباراة الهلال و غاسوجي، أقيمت مراسم تتويج الفريق السوداني بلقب الدوري الرواندي في سابقة تاريخية، على الرغم من أن اللقب لا يحتسب رسميا في سجلات الدوري الرواندي، أو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

يشار إلى أن الهلال السوداني شارك هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا وغادر السباق من ربع النهائي بعد مشوار متميز إذ تصدر مجموعته قبل الخسارة أمام نهضة بركان المغربي في دور الثمانية.

