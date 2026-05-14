أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد تأهل برشلونة لنصف نهائي كأس الأبطال

أعرب حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر عن سعادته الغامرة بالمساهمة في صعود برشلونة إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأبطال بعدما تغلب على تينيريفي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم في إياب الدور ربع النهائي.

حمزة عبد الكريم يتوهج مع برشلونة

وكتب حمزة عبد الكريم عبر الذي انضم لقائمة منتخب مصر الأولية في بطولة كأس العالم 2026 التي تنطلق الشهر المقبل عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”، “هدف اليوم.. وتركيز أكبر على ما هو قادم”.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين انتهت بهزيمة برشلونة بهدفين دون مقابل، ليتفوق برشلونة بنتيجة 3 – 0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

سجل حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للشباب الهدف الثاني لفريق برشلونة في شباك تينيريف، وجاء هدف حمزة عبد الكريم في الدقيقة 62 من زمن المباراة، حيث أحرزه برأسية مميزة منحت فريقه أفضلية مهمة خلال اللقاء، ويُعد هذا الهدف استمرارًا لسلسلة من العروض القوية التي يقدمها اللاعب مع فريقه، مما يعزز من فرصه في تثبيت أقدامه ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بهزيمة برشلونة بهدفين دون مقابل، وشارك النجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم أساسيًّا في المباراة، ولعب لمدة 77 دقيقة وكاد يسجل هدفًا رائعًا من مقصية لكن حارس الفريق المنافس تصدى ببراعة.

حمزة عبد الكريم يتوج مع برشلونة بلقب دوري الشباب

وكان برشلونة قد تعاقد مع حمزة عبدالكريم، البالغ من العمر 18 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، مع وجود بند يمنح النادي الإسباني أحقية شراء اللاعب بشكل نهائي.

وفرض النجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم نفسه بطلًا في مسابقة دوري الشباب الإسباني، بعدما قاد برشلونة للتتويج بصدارة المجموعة الثالثة، ليحجز مقعده رسميًا في بطولة كأس الأبطال، التي تجمع نخبة أبطال المجموعات في إسبانيا.

وجاء الحسم بطريقة كاسحة، بعدما أمطر برشلونة شباك فريق مونتيكارلو بتسعة أهداف دون رد في الجولة الختامية، في عرض هجومي مرعب كان بطله الأول حمزة عبد الكريم، الذي سجل هاتريك خلال 15 دقيقة فقط، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في صفوف الفريق الكتالوني

