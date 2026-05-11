ريال مدريد وبرشلونة.. راشفورد يكتب التاريخ بإنجاز إنجليزي غاب 41 عامًا

واصل النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد صناعة الحدث مع برشلونة، بعدما قاد الفريق الكتالوني للتتويج بلقب الدوري الإسباني ، محققاً إنجازاً تاريخياً لم ينجح أي لاعب إنجليزي في الوصول إليه منذ أكثر من أربعة عقود.

ريال مدريد وبرشلونة.. راشفورد وإنجاز تاريخي يعود إلى عام 1985

بحسب تقارير صحفية إنجليزية، أصبح راشفورد أول لاعب إنجليزي يتوج بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة منذ الأسطورة الإنجليزية ستيف أرشيبالد عام 1985، لينهي انتظاراً دام 41 عاماً داخل أسوار النادي الكتالوني.

وقالت صحيفة SPORTbible :”رغم أن أسماء إنجليزية بارزة ارتدت قميص برشلونة بعد أرشيبالد، فإنها لم تتمكن من تحقيق هذا الإنجاز، وعلى رأسها المهاجم الشهير جاري لينيكر، الذي لعب للنادي بين عامي 1986 و1989، دون أن ينجح في رفع لقب الليجا، في فترة هيمن خلالها ريال مدريد على البطولة المحلية”.

برشلونة وريال مدريد.. ليلة الكلاسيكو تحسم اللقب

وجاء تتويج برشلونة باللقب بعد فوزه الكبير على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-0 على ملعب كامب نو، في مواجهة تألق خلالها راشفورد بشكل لافت.

وافتتح المهاجم الإنجليزي التسجيل مبكراً عبر ركلة حرة رائعة سكنت الزاوية البعيدة، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني، ليمنح الفريق الكتالوني انتصاراً ثميناً أكد تتويجه باللقب التاسع والعشرين في تاريخه.

راشفورد.. بداية جديدة بعيداً عن أولد ترافورد

أعاد انتقال راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة، قادماً من مانشستر يونايتد، اللاعب إلى الواجهة من جديد، خاصة بعد فترة صعبة عاشها في إنجلترا تحت قيادة المدرب روبن أموريم.

ومنذ وصوله إلى إسبانيا، استعاد اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بريقه سريعاً، وقدم سلسلة من العروض القوية جعلته أحد أهم عناصر الفريق هذا الموسم.

وكان راشفورد قد تألق أيضاً في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفين أمام نيوكاسل يونايتد، ليؤكد قيمته الفنية الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ريال مدريد وبرشلونة.. فليك يواصل صناعة المجد

إلى ذلك، واصل المدرب الألماني هانزي فليك نجاحاته المميزة بعدما قاد برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي، في ليلة حملت طابعاً عاطفياً خاصاً بالنسبة له، بعدما أدار المباراة رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها عقب وفاة والده.

ورغم محاولات ريال مدريد العودة إلى أجواء اللقاء، فإن الفريق ظهر بعيداً عن مستواه المعتاد، خاصة مع حالة التوتر التي سبقت المباراة، عقب الأزمة المتعلقة بكل من فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني.

اليوم السابع