مان سيتي ضد برينتفورد.. تألق عمر مرموش يفتح النار على اختيارات جوارديولا

أشعل النجم المصري عمر مرموش مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره المؤثر بقميص مانشستر سيتي خلال مواجهة برينتفورد، رغم مشاركته لمدة 30 دقيقة فقط، حيث خطف الأنظار بأدائه السريع وهدفه الحاسم الذي قاد فريقه نحو الانتصار بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

عمر مرموش يتألق في مباراة مان سيتي ضد برينتفورد

وشهدت المباراة تألقاً جماعياً من مانشستر سيتي، حيث افتتح البلجيكي جيرمي دوكو التسجيل، قبل أن يضيف إيرلينج هالاند الهدف الثاني، ثم جاء الدور على عمر مرموش الذي وضع بصمته الخاصة بهدف رائع في الدقيقة 92 من الوقت بدل الضائع، بعدما استقبل تمريرة متقنة من هالاند، ليراوغ بلمسة واحدة ويسدد الكرة بثقة في الزاوية البعيدة.

وأثار تألق عمر مرموش موجة واسعة من الجدل بين الجماهير والمتابعين، إذ طالب كثيرون برحيله عن مانشستر سيتي في حال استمرار قلة مشاركاته تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، مؤكدين أن اللاعب يمتلك إمكانات أكبر من الجلوس على مقاعد البدلاء.

كما عبّر عدد من جماهير ليفربول عن رغبتهم في رؤية مرموش داخل ملعب «آنفيلد» الموسم المقبل، معتبرين أنه يملك الجودة والسرعة القادرتين على صناعة الفارق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب أحد المتابعين عبر منصة «إكس»:«أتمنى انتقال مرموش إلى أحد كبار البريميرليج هذا الصيف، أراه مثالياً مع توتنهام أو تشيلسي أو أستون فيلا أو نيوكاسل.. إنه لاعب موهوب ولا يستحق هذا التهميش»، في حين قال مشجع لليفربول: «إذا قرر السيتي بيع بعض لاعبيه في الصيف، سأختار مرموش فوراً.. لاعب رائع لكنه لا يحصل على دقائق لعب كافية ومنتظمة».

عمر مرموش يحظى بإشادة جماهير مانشستر سيتي وليفربول

وتوالت الإشادات بأداء النجم المصري، حيث وصفه البعض بأنه «البرنس المصري»، بينما أكد آخرون أن سرعته وضغطه الهجومي أربكا دفاع المنافس بصورة مذهلة، كما طالب قطاع واسع من الجماهير بمنح عمر مرموش فرصة أكبر للعب أساسياً إلى جانب هالاند، مؤكدين أن الثنائي يملك انسجاماً هجومياً قد يمنح مانشستر سيتي قوة إضافية في المباريات المقبلة.

وجاءت بعض التعليقات الجماهيرية لتؤكد حجم الإعجاب بما قدمه اللاعب المصري، إذ كتب أحد المشجعين: «يا له من لاعب رائع.. لهذا السبب أريده دائماً في التشكيل الأساسي، إنه مباشر وخطير على المرمى باستمرار».

وأضاف آخر: «هدف مذهل.. ذكّرني بالتفاهم الذي كان بين هالاند وألفاريز»، فيما اختصر أحد المشجعين المشهد قائلاً: «عمر مرموش كان يحتاج فقط إلى فرصة.. وعندما حصل عليها، حسم المباراة بثقة كبيرة».

من ناحية أخرى، وجّه وائل جمعة رسالة إلى الإسباني بيب جوارديولا، طالب خلالها بمنح الدولي المصري عمر مرموش فرصة أكبر للمشاركة مع مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة.

وقال جمعة في تصريحات عبر قنوات «بي إن سبورتس»: «عمر مرموش لاعب كويس جدًا، وأثبت نفسه قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، ويستحق الحصول على فرصة أكبر، لأنه حتى الآن لم يحصل على الفرصة الكاملة المتوقعة منه».

وأضاف: «مرموش لاعب مجتهد وصبور، وكلما يشارك يثبت نفسه ويؤكد امتلاكه لإمكانيات كبيرة، واستغلال قدراته يحتاج إلى دقائق أكثر داخل الملعب».

وأشاد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق بالهدف الذي سجله مرموش في شباك برينتفورد، مؤكدًا أن طريقة استلام الكرة والتصرف داخل منطقة الجزاء تعكس ذكاءً هجوميًا وقدرات مميزة.

