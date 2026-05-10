محمد صلاح يهزم سلوت بـ«القاضية» فى المعركة الأخيرة قبل الرحيل

اشتعلت الأجواء داخل نادي ليفربول الإنجليزي بشكل لافت في الساعات الأخيرة، بعد التصريحات التي أدلى بها المدير الفني الهولندي أرني سلوت قبل مواجهة تشيلسي، والتي أثارت موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الكروية الإنجليزية، وفتحت باب النقاش بقوة بين جماهير الفريق وعدد من نجومه السابقين والحاليين، فى ظل ارتباط هذه التصريحات المباشر بالنجم المصري محمد صلاح، أحد أبرز رموز النادي في العصر الحديث.

الحرب الباردة مستمرة بين محمد صلاح وسلوت

وتحوّلت كلمات المدرب الهولندي إلى محور اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، بعدما اعتبرها كثيرون انعكاسًا لحالة توتر غير معلنة داخل غرفة الملابس، خاصة مع استمرار الحديث عن وجود أزمة ممتدة بين سلوت ومحمد صلاح، رغم محاولات الطرفين إظهار التماسك أمام وسائل الإعلام، فى وقت يعيش فيه النادي مرحلة حساسة من الموسم.

وبحسب تفاصيل المشهد، فإن بداية التوتر تعود إلى واقعة داخلية حينما قام محمد صلاح، انطلاقًا من خبرته الكبيرة ومكانته داخل الفريق، بتوجيه نصيحة لعدد من اللاعبين الشباب بضرورة الالتزام بأعلى معايير الاحتراف، وعلى رأسها الحضور المبكر إلى صالة الألعاب الرياضية، والعمل الجاد خارج الملعب، من أجل الحفاظ على المستوى البدني والاستمرارية في الأداء على أعلى درجة ممكنة.

رد فعل أرني سلوت تجاه محمد صلاح يثير الجدل داخل ليفربول

غير أن رد فعل المدرب الهولندي أرني سلوت جاء، بحسب ما أُثير، بصورة حادة لم يتوقعها كثيرون داخل النادي، حيث اعتبر البعض أن المدرب تعامل مع الأمر باعتباره تدخلاً في صلاحياته الفنية والإدارية، وهو ما دفعه للرد بشكل أثار علامات استفهام عديدة، خصوصًا في ظل حرصه المعلن منذ توليه المسؤولية على فرض أسلوبه التدريبي الخاص وإثبات شخصيته داخل النادي.

هذه التطورات انعكست بشكل مباشر على الأجواء العامة داخل ليفربول، حيث سادت حالة من الانقسام بين من يرى أن المدرب يحاول فرض الانضباط الكامل داخل الفريق، وبين من يعتبر أن أسلوبه قد يصطدم مع مكانة اللاعبين الكبار وعلى رأسهم محمد صلاح، الذي يُعد أحد أهم عناصر الفريق وأكثرهم تأثيرًا على مدار السنوات الماضية، سواء على المستوى الفني أو القيادي أو حتى الجماهيري.

جماهير ليفربول تهاجم سلوت بسبب محمد صلاح

وفي سياق ردود الفعل، لم تتأخر جماهير ليفربول في التعبير عن استيائها من طريقة إدارة المدرب الهولندي للملف الإعلامي قبل مواجهة تشيلسي، حيث رأت قطاعات واسعة من المشجعين أن تصريحاته لم تكن موفقة في توقيتها، وقد تؤثر على استقرار الفريق في مرحلة دقيقة من الموسم، خاصة أن النادي يسعى للحفاظ على توازنه التنافسي وسط ضغط المباريات.

وترى الجماهير، بحسب صحيفة ذا صن، أن المدرب الهولندي لم ينجح فى التعامل بهدوء مع ملف النجوم الكبار داخل غرفة الملابس، وهو ما فتح باب الانتقادات ضده في توقيت حساس من الموسم، كما أن جماهير «الريدز» أكدت على أن محمد صلاح لا يزال يمثل حجر أساس داخل الفريق، وأن الحديث عنه بأي صورة يقلل من قيمته داخل المجموعة ولا يخدم مصلحة النادي، في ظل ما قدمه من إنجازات وأرقام تاريخية منذ انضمامه إلى ليفربول، وتحوله إلى أحد أبرز أساطير النادي عبر تاريخه الحديث.

من جانبه، دخل أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراجر على خط الأزمة، حيث وجّه انتقادات واضحة لطريقة تعامل المدرب الهولندي مع الموقف، مؤكدًا أن أي صدام مع لاعب بحجم محمد صلاح قد ينعكس سلبًا على غرفة الملابس ويؤثر على حالة الاستقرار الفني داخل الفريق، مشددًا على أن صلاح ليس مجرد لاعب عادي، بل عنصر محوري في هوية النادي خلال السنوات الأخيرة.

بسبب محمد صلاح.. أوليفر كان يهاجم أسلوب أرني سلوت فى إدارة ليفربول

كما شارك الحارس الألماني السابق أوليفر كان في الجدل الدائر، منتقدًا أسلوب إدارة أرني سلوت للموقف قبل المباراة، معتبرًا أن الأندية الكبرى تحتاج إلى قدر كبير من الحكمة في التعامل مع النجوم، وأن التصريحات المثيرة للجدل في مثل هذه الأوقات قد تفتح أبوابًا من التوتر غير المرغوب فيه داخل الفريق.

وفي ظل هذا الجدل المتصاعد، أشارت تقارير صحفية إلى أن الضغوط تتزايد بشكل ملحوظ على المدرب الهولندي منذ توليه قيادة ليفربول، خصوصًا مع المقارنات المستمرة بينه وبين المدرب السابق يورجن كلوب، الذي نجح في بناء علاقة قوية واستثنائية مع اللاعبين والجماهير، وحقق استقرارًا كبيرًا داخل النادي على مدار سنوات طويلة.

وفي المقابل، تؤكد جماهير ليفربول في كل مناسبة أن محمد صلاح لا يزال أحد أهم أعمدة الفريق، وأن حضوره داخل الملعب وخارجه يمثل عنصر توازن أساسي، في ظل ما حققه من أرقام قياسية وإنجازات تاريخية جعلته أحد أبرز نجوم النادي عبر تاريخه، ما يجعل أي نقاش حول دوره داخل الفريق محل حساسية كبيرة داخل «آنفيلد».

اليوم السابع