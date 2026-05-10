برشلونة يسعى لإسقاط ريال مدريد في كلاسيكو حسم لقب الدوري الإسباني

يسعى فريق برشلونة لحصد لقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب «كامب نو» في واحدة من أكثر نسخ «الكلاسيكو» إثارة وترقباً خلال السنوات الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

برشلونة ضد الريال في كلاسيكو الدوري الإسباني

ولا تقتصر أهمية المواجهة على الصراع التاريخي المعتاد بين عملاقي الكرة الإسبانية، بل تتجاوز ذلك إلى كونها مباراة قد تحمل لحظة التتويج الرسمية لبرشلونة بلقب «الليجا» للموسم الثاني توالياً، وعلى حساب الغريم التقليدي ذاته، في مشهد سيكون استثنائياً بكل المقاييس داخل معقل النادي الكتالوني.

برشلونة يدخل اللقاء بثقة كبيرة بعدما فرض هيمنته على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني طوال الموسم، إذ يمتلك 88 نقطة بعد مرور 34 جولة، مبتعداً بفارق 11 نقطة كاملة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

وتبدو الحسابات واضحة للغاية بالنسبة للفريق الكتالوني؛ فالفوز في الكلاسيكو سيمنح برشلونة اللقب رسمياً قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، بينما سيكون التعادل كافياً تقريباً لإنهاء أي آمال متبقية للفريق المدريدي في العودة إلى سباق المنافسة، إلا أن القيمة الحقيقية للمواجهة لا تكمن فقط في الأرقام، بل في إمكانية كتابة برشلونة صفحة تاريخية جديدة بحسم اللقب مباشرة أمام ريال مدريد، في سيناريو يحمل أبعاداً جماهيرية ومعنوية هائلة.

ومنذ وصول المدرب الألماني هانزي فليك، تغيّرت شخصية برشلونة بصورة واضحة، خصوصاً على أرضه، حيث تحول ملعب «كامب نو» إلى حصن شبه مستحيل على المنافسين.

برشلونة يحقق العلامة على ملعبه قبل مواجهة الريال

حقق برشلونة العلامة الكاملة على ملعبه هذا الموسم في الدوري الإسباني، بعدما فاز في جميع مبارياته الـ17، مسجلاً 52 هدفاً مقابل 9 أهداف فقط استقبلتها شباكه، بينما يعتمد فليك على أسلوب هجومي شرس قائم على الضغط العالي واسترجاع الكرة بسرعة، مع دفاع متقدم يهدف لخنق الخصم ومنعه من بناء الهجمات بسلاسة.

ورغم الضربة القوية التي تعرض لها برشلونة بغياب موهبته الشابة لامين جمال حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، فإن الفريق لا يزال يمتلك قوة هجومية هائلة بوجود البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يحتاج لتسجيل هدفاً وحيداً لدخول قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ برشلونة، بينما ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي وسط حالة من الغموض تسيطر على مستقبله مع عملاق كتالونيا، إلى جانب فيران توريس وماركوس راشفورد، وهي أسماء قادرة على صناعة الفارق واستغلال أي ثغرة في دفاع ريال مدريد.

في المقابل، يصل ريال مدريد إلى برشلونة وسط ظروف معقدة نسبياً، بعد خروجه المخيب من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، إضافة إلى معاناته من عدة غيابات دفاعية مؤثرة قد تؤثر على توازنه في المباراة مثل ميليتاو وفالفيردي، كما تحوم الشكوك حول جاهزية النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب إصابة عضلية، ما يزيد من صعوبة المهمة على الفريق الملكي في واحدة من أصعب مواجهاته هذا الموسم.

