نهاية حقبة سيميونى تلوح فى أتلتيكو مدريد.. وإيمرى بديل محتمل

يحظى أوناي إيمري المدير الفني الحالي لفريق أستون فيلا، بأولوية كبيرة داخل أورقة أتلتيكو مدريد لخلافة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني حال رحيله عن تدريب الروخي بلانكوس بعد وداع دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال.

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أن إدارة أتلتيكو مدريد تفكر في التعاقد مع أوناي إيمري لخلافة سيميوني على مقعد القيادة الفنية للأتليتي مستقبًلا، بالرغم من إمتداد عقده مع الفيلانز لمدة 3 سنوات مقبلة وبراتب سنوي يبلغ 12 مليون إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن أوناي إيمري يحظى بإشادة واسعة النطاق لتأثيره الملحوظ في أستون فيلا، حيث اجتذب عمله في النادي أنظار بعض أكبر الأندية الأوروبية وعلى رأسها أتلتيكو مدريد.

ومنذ توليه المسئولية حوّل إيمري فيلا إلى منافس أوروبي دائم، حيث ضمن المشاركة في البطولات الأوروبية في كل موسم، ووصل إلى نصف النهائي ثلاث مرات، وقاد الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من التكهنات الخارجية، يظل أوناي إيمري مُركزًا تمامًا على حاضر أستون فيلا، ويُعرف بقدرته على تجاهل أخبار الانتقالات والشائعات الخارجية حول مستقبلا مع الفيلانز.

إيمري يستعد لمعركة أوروبية ضد نوتينجهام بالدوري الأوروبي

مع ذلك، وبينما يستعد أستون فيلا لواحدة من أهم لياليه الأوروبية منذ عام 1982، حيث سيواجه فريق نوتنجهام فورست في مباراة إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي العاشرة مساء اليوم، بعد خسارته مباراة الذهاب 1-0، ولا يزال التأهل للنهائي متاحًا.

في حين يُنظر إلى إيمري كعنصر أساسي في مشروع فيلا طويل الأمد، غالبًا ما يرتبط المدربون الكبار بفرص أخرى، والإسباني ليس استثناءً. مع ذلك، يعتقد الكثيرون أن فيلا يوفر حاليًا بيئة من أكثر البيئات استقرارًا وتنافسيةً لمواصلة عمله.

