من حسام حسن إلى محمد صلاح.. 5 لحظات بارزة لمنتخب مصر قبل مونديال 2026

سلط موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الضوء على أبرز اللحظات التاريخية في مسيرة منتخب مصر، قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2026، حيث يستعد الفراعنة لظهور جديد على الساحة العالمية بطموحات كبيرة، وأمل في تقديم مستوى أفضل من مشاركتهم الأخيرة في مونديال روسيا 2018.

موعد انطلاق كأس العالم 2026

تنطلق بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة في ثلاث دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البطولة، إذ تشهد هذه النسخة زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 فريقًا، ما يجعل المنافسة أكثر قوة وإثارة.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن هذه المرحلة بحماس واضح، واضعًا نصب عينيه إثبات تطوره الفني والقدرة على مجاراة مدارس كروية مختلفة، معتمدًا على جيل يجمع بين الخبرة والطموح، في محاولة لصناعة حضور قوي في البطولة العالمية المقبلة.

وأسفرت القرعة النهائية لكأس العالم عن وقوع “الفراعنة” في المجموعة السابعة، والتي تضم إلى جانبهم كلًا من بلجيكا، وإيران ونيوزلندا.

وعلى مدار تاريخه، كتب المنتخب المصري العديد من الصفحات المضيئة، التي لم تكن مجرد نتائج، بل لحظات صنعت ذاكرة كروية خالدة لدى الجماهير، وأكدت أن الفراعنة قادرون دائمًا على العودة بقوة مهما كانت التحديات.

فيفا يرصد أهم 5 مشاهد في ذاكرة الفراعنة

وفيما يلي يستعرض فيفا 5 لحظات تاريخية بارزة في مسيرة منتخب مصر قبل مونديال 2026:

المربع الذهبي ومفاجأة الكبار فى أولمبياد 1928

تُعد أولمبياد أمستردام 1928 من أهم المحطات في تاريخ الكرة المصرية، حيث كانت بمثابة بطولة عالمية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل انطلاق كأس العالم.

قدم منتخب مصر بقيادة مختار التتش أداءً لافتًا، وحقق انتصارًا تاريخيًا على تركيا بنتيجة 7-1، قبل أن يتخطى البرتغال 2-1 في ربع النهائي، ليصل إلى نصف النهائي في إنجاز غير مسبوق.

ورغم الخسارة أمام الأرجنتين 6-0، ثم الهزيمة من إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث، فإن المركز الرابع ظل إنجازًا تاريخيًا وضع مصر بين كبار اللعبة في تلك الحقبة المبكرة.

ضربة البداية على المسرح العالمي فى إيطاليا 1934

شهدت بطولة كأس العالم 1934 أول ظهور لمصر في تاريخ المونديال، لتصبح أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في النهائيات.

واجه الفراعنة منتخب المجر في نابولي، وقدموا مباراة قوية رغم التأخر المبكر بهدفين، ونجح عبدالرحمن فوزي في تسجيل هدفين متتاليين أعادا مصر للمباراة قبل نهاية الشوط الأول.

انتهت المباراة بالخسارة 4-2، لكن الأداء المشرف منح المنتخب احترامًا كبيرًا، ورسخ حضوره المبكر على الساحة العالمية.

رأسية حسام حسن وعودة بعد 56 عامًا فى إيطاليا 1990

بعد غياب طويل استمر 56 عامًا، عاد منتخب مصر إلى كأس العالم بقيادة المدير الفني محمود الجوهري.

وفي التصفيات الحاسمة أمام الجزائر، انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، قبل أن يأتي الحسم في القاهرة، حيث سجل حسام حسن هدفًا تاريخيًا برأسية مبكرة بعد 4 دقائق فقط، ليقود مصر إلى مونديال إيطاليا 1990.

كانت لحظة العودة بمثابة استعادة لمكانة الكرة المصرية على المستوى العالمي بعد غياب طويل.

ثلاثية المجد الأفريقي مع المعلم من 2006 إلى 2010

يُعد هذا العصر من أزهى فترات الكرة المصرية، حيث نجح المنتخب المصري بقيادة المعلم حسن شحاتة وقتها في تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية.

بدأت المسيرة بلقب 2006 على أرض مصر بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، ثم توج باللقب الثاني في غانا 2008 بالفوز على الكاميرون بهدف محمد أبو تريكة، قبل أن تُستكمل الثلاثية في أنجولا 2010 بهدف محمد ناجي “جدو” في شباك غانا، هذا الجيل بقيادة حسن شحاتة رسخ هيمنة مصر القارية بشكل تاريخي.

هدف محمد صلاح التاريخي في التأهل لمونديال روسيا 2018

تظل لحظة تأهل مصر إلى كأس العالم 2018 واحدة من أكثر اللحظات درامية في تاريخ المنتخب.

في مباراة حاسمة أمام الكونغو على ملعب برج العرب، تقدمت مصر بهدف محمد صلاح، قبل أن يدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 87، ما أدخل حالة من التوتر بين الجماهير.

لكن المنتخب حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، تقدم لها صلاح وسددها بثبات، ليعلن تأهل مصر رسميًا بعد غياب 28 عامًا عن المونديال، في لحظة تاريخية لا تُنسى.

تبقى هذه اللحظات الخمس جزءًا من هوية منتخب مصر الكروية، وشاهدًا على تاريخ طويل من الصعود والتحدي، قبل خوض مغامرة جديدة في مونديال 2026، الذي يأمل فيه الفراعنة في كتابة فصل جديد من المجد العالمي

